Erstes Spiel bei den Profis und gleich die La-Ola-Welle anstimmen: Christopher Wahren erlebte am Freitag einen besonderen Nachmittag. Bild: Alexander Trienitz
Erstes Spiel bei den Profis und gleich die La-Ola-Welle anstimmen: Christopher Wahren erlebte am Freitag einen besonderen Nachmittag. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Nachwuchsspieler Christopher Wahren über seinen ersten Einsatz im Profiteam der Niners Chemnitz: „Das war schon krass“
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Der 18-Jährige durfte beim klaren Sieg gegen Hamburg am Freitag eine Minute lang aufs Feld. Den Ball hatte er nicht, aber das spielte an diesem Tag keine Rolle. Wer ist der junge Mann, der viel Potenzial mitbringt?

Langes Wochenende. Drei Abende Zeit, um Party zu machen, mit Freunden abzuhängen oder auch mal einen Kurztrip zu starten. Christopher Wahren hatte keine Chance dazu. Am Donnerstagabend hat der 18-Jährige erfahren, dass er einen Tag später erneut im Kader der Profimannschaft der Niners Chemnitz stehen würde. Schon beim Saisonauftakt in Ulm am...
