Nächste Lehrstunde im Eurocup: Niners Chemnitz verlieren gegen abgezocktes Team von Turk Telekom Ankara

Es war die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen für die Chemnitzer Basketballer. Und dieses Mal war kein Einbruch am Ende daran schuld. Sie waren schlichtweg schlechter. Hier unser Ticker zum 63:87.

Chemnitz.

Nur ein Sieg gelang den Basketballern der Niners Chemnitz in den letzten fünf Spielen. Es waren Blamagen dabei wie die Niederlage im Derby in Jena, es waren sehr unglückliche Pleiten dabei wie das 82:85 in Bourg-en-Bresse. Nun hatten die Chemnitzer in der Länderspielpause viel Zeit, um vor allem an einem zu arbeiten: mehr Konstanz. Ob das heute im Eurocup gegen Ankara schon fruchtet, lest Ihr hier.