Der Gegner war zu gut: Die Niners Chemnitz kassierten im Eurocup gegen Turk Telekom Ankara eine Niederlage.
Der Gegner war zu gut: Die Niners Chemnitz kassierten im Eurocup gegen Turk Telekom Ankara eine Niederlage. Bild: Alexander Trienitz
Die Niners um John Newman haben gegen das starke Team aus Ankara große Probleme.
Die Niners um John Newman haben gegen das starke Team aus Ankara große Probleme. Bild: Alexander Trienitz
Diskussionsbedarf bei den Spielern der Niners Chemnitz während der Partie gegen Turk Telekom Ankara.
Diskussionsbedarf bei den Spielern der Niners Chemnitz während der Partie gegen Turk Telekom Ankara. Bild: Alexander Trienitz
Amadou Sow dunkt gegen Ankara ein.
Amadou Sow dunkt gegen Ankara ein. Bild: Alexander Trienitz
Nach dem letzten Spiel, das nun schon elf Tage her ist, schauten die Spieler der Niners Chemnitz einmal mehr bedröppelt drein. Gegen Alba Berlin gab es eine 85:89-Niederlage.
Nach dem letzten Spiel, das nun schon elf Tage her ist, schauten die Spieler der Niners Chemnitz einmal mehr bedröppelt drein. Gegen Alba Berlin gab es eine 85:89-Niederlage. Bild: Jan Stimpel
Niners Chemnitz
Nächste Lehrstunde im Eurocup: Niners Chemnitz verlieren gegen abgezocktes Team von Turk Telekom Ankara
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es war die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen für die Chemnitzer Basketballer. Und dieses Mal war kein Einbruch am Ende daran schuld. Sie waren schlichtweg schlechter. Hier unser Ticker zum 63:87.

Chemnitz.

Nur ein Sieg gelang den Basketballern der Niners Chemnitz in den letzten fünf Spielen. Es waren Blamagen dabei wie die Niederlage im Derby in Jena, es waren sehr unglückliche Pleiten dabei wie das 82:85 in Bourg-en-Bresse. Nun hatten die Chemnitzer in der Länderspielpause viel Zeit, um vor allem an einem zu arbeiten: mehr Konstanz. Ob das heute im Eurocup gegen Ankara schon fruchtet, lest Ihr hier.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
