Neuzugang Gavin Schilling über sein Debüt bei den Niners Chemnitz: „Da war gleich mal alles mit dabei“

Der 29-Jahrige lief im Eurocup gegen die London Lions erstmals für seinen neuen Club auf, der dadurch kurz vor einer Art Jubiläum steht. Dass er in Chemnitz gelandet ist, liegt auch an seinem gesunden Selbstvertrauen.

Zum Glück hat die „Freie Presse" richtige Statistikfüchse. Und so blieb nicht unbemerkt, dass die Niners Chemnitz seit dem vergangenen Mittwoch kurz vor einer Art Jubiläum stehen. Seit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga im Jahr 2002 haben sie nun nämlich 199 Spieler eingesetzt. Julian Steinfeld, der in diesem Sommer kam, wegen einer...