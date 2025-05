Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore im Exklusivinterview: Was er bei der Spielersuche verändern will

Nach nur einem Sieg in der Viertelfinalserie gegen die MLP Academics Heidelberg sind die Basketballer in den Playoffs ausgeschieden. Der Coach nennt Gründe dafür und sagt, was man daraus gelernt habe.

Freie Presse: Herr Pastore, Ihre Mannschaft ist ziemlich sang- und klanglose in Spiel vier der Playoff-Viertelfinalserie ausgeschieden, hat in Heidelberg mit 64:92 verloren. Haben Sie eine Erklärung für die schwache Vorstellung in den letzten Minuten? Freie Presse: Herr Pastore, Ihre Mannschaft ist ziemlich sang- und klanglose in Spiel vier der Playoff-Viertelfinalserie ausgeschieden, hat in Heidelberg mit 64:92 verloren. Haben Sie eine Erklärung für die schwache Vorstellung in den letzten Minuten?