Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Doku-Serie "99 Dreams, One Team" startet am 11. September, 18 Uhr, auf dem Youtube-Kanal der Niners Chemnitz.
Die Doku-Serie "99 Dreams, One Team" startet am 11. September, 18 Uhr, auf dem Youtube-Kanal der Niners Chemnitz. Bild: Niners Chemnitz
Die Doku-Serie "99 Dreams, One Team" startet am 11. September, 18 Uhr, auf dem Youtube-Kanal der Niners Chemnitz.
Die Doku-Serie "99 Dreams, One Team" startet am 11. September, 18 Uhr, auf dem Youtube-Kanal der Niners Chemnitz. Bild: Niners Chemnitz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz begleiten ihr Profiteam die komplette Saison lang für eine Doku-Serie bei Youtube
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Basketballer wurden schon in den ersten Wochen beim Training und bei Testspielen gefilmt. Dazu gibt es Interviews und Porträts der Spieler sowie den beliebten Blick hinter die Kulissen.

Chemnitz.

Ein ambitioniertes Projekt hat Felix Schwabe, der Social-Media-Verantwortliche der Niners Chemnitz, in dieser Saison gestartet. Er will die Basketballer mit einer Dokumentation die ganze Saison über begleiten. In regelmäßig auf dem Youtube-Kanal des Vereins erscheinenden Episoden von „99 Dreams, One Team“ will er, wie es in der Ankündigung der Niners heißt, die Mannschaft „so nah zeigen, wie bisher noch kein Basketballteam in Deutschland gezeigt wurde“.

Der Spielmacher flippt aus

Dabei sollen neben Spiel- und Trainingsaufnahmen auch Blicke hinter die Kulissen der Basketballmannschaft ermöglicht werden. Zudem können die Fans die Profis bei Einzelinterviews näher kennenlernen – als Spieler und als Menschen. Der erste Teil geht an diesem Donnerstag, 18 Uhr, online. „Freie Presse“ durfte vorab schon einmal einen Blick hineinwerfen. Zu sehen gibt es die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten der neu zusammengestellten Mannschaft, die erste Traineransprache von Chefcoach Rodrigo Pastore und auch, wie Spielmacher Kaza Kajami-Keane mal kurz ausflippt, weil ein Spielzug nicht klappt. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall, denn die Doku ist im Stil moderner Formate, die man von Netflix und Co. kennt, gedreht.

Mannschaft ist zurzeit auf Testspielreise

Von der aktuellen Reise der Niners in die Schweiz und nach Italien wird es eher weniger Material geben, denn Filmemacher Felix Schwabe ist dieses Mal nicht dabei. Die Profis haben bis zum vergangenen Samstag am Vorbereitungsturnier Landolt Cup in Yverdon-les-Bains teilgenommen, wo in einem gutklassigen und intensiven Finale gegen SIG Straßburg knapp mit 74:75 verloren haben. Seit Sonntag ist die Mannschaft im italienischen Bormio, wo Training, Regeneration und Teambuilding auf dem Programm stehen. Von dort aus geht die Reise weiter nach Sardinien, dort sind zwei Testspiele gegen den italienischen Erstligisten Dinamo Sassari geplant. Nach der Rückkehr nach Deutschland findet am 20. September das erste und einzige öffentliche Testspiel in Chemnitz statt. In der Hartmannhalle geht es dann ab 18.30 Uhr gegen das tschechische Team aus Nymburk. Die neue Saison startet am 28. September in Ulm – und wird mit einem straffen Terminplan in Bundesliga und ULEB Eurocup ganz bestimmt jede Menge Stoff für die Doku-Serie liefern.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
3 min.
Niners Chemnitz gewinnen auch das zweite Ostduell in der Vorbereitung auf die neue Saison
Die Niners Chemnitz um Neuzugang Julian Steinfeld haben am Mittwochabend ein intensives Testspiel gegen den Mitteldeutschen BC aus Weißenfels bestritten.
Nach dem Sieg gegen Jena ging es für die Bundesligabasketballer am Mittwoch gegen den Mitteldeutschen BC aus Weißenfels. Wieder wurde es recht deutlich.
Thomas Reibetanz
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
01.09.2025
3 min.
„Das fühlt sich an wie Flitterwochen“: Niners Chemnitz sind erstmals in ein Trainingslager gestartet
Reisen mit großem Gepäck: die Niners Chemnitz am Flughafen Prag, hier Teambetreuer Christian Roser, die Spieler Julian Steinfeld und Ty Brewer sowie Teammanager Pascal Kühne (von links). Die Reise geht in die Schweiz.
An diesem Montag geht die Reise nach Genf, von dort nach Yverdon-les-Bains, wo ein international besetztes Turnier stattfindet. Von der Schweiz aus geht die Reise dann aber noch weiter.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel