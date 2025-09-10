Niners Chemnitz begleiten ihr Profiteam die komplette Saison lang für eine Doku-Serie bei Youtube

Die Basketballer wurden schon in den ersten Wochen beim Training und bei Testspielen gefilmt. Dazu gibt es Interviews und Porträts der Spieler sowie den beliebten Blick hinter die Kulissen.

Chemnitz. Ein ambitioniertes Projekt hat Felix Schwabe, der Social-Media-Verantwortliche der Niners Chemnitz, in dieser Saison gestartet. Er will die Basketballer mit einer Dokumentation die ganze Saison über begleiten. In regelmäßig auf dem Youtube-Kanal des Vereins erscheinenden Episoden von „99 Dreams, One Team“ will er, wie es in der Ankündigung der Niners heißt, die Mannschaft „so nah zeigen, wie bisher noch kein Basketballteam in Deutschland gezeigt wurde“.

Der Spielmacher flippt aus

Dabei sollen neben Spiel- und Trainingsaufnahmen auch Blicke hinter die Kulissen der Basketballmannschaft ermöglicht werden. Zudem können die Fans die Profis bei Einzelinterviews näher kennenlernen – als Spieler und als Menschen. Der erste Teil geht an diesem Donnerstag, 18 Uhr, online. „Freie Presse“ durfte vorab schon einmal einen Blick hineinwerfen. Zu sehen gibt es die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten der neu zusammengestellten Mannschaft, die erste Traineransprache von Chefcoach Rodrigo Pastore und auch, wie Spielmacher Kaza Kajami-Keane mal kurz ausflippt, weil ein Spielzug nicht klappt. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall, denn die Doku ist im Stil moderner Formate, die man von Netflix und Co. kennt, gedreht.

Mannschaft ist zurzeit auf Testspielreise

Von der aktuellen Reise der Niners in die Schweiz und nach Italien wird es eher weniger Material geben, denn Filmemacher Felix Schwabe ist dieses Mal nicht dabei. Die Profis haben bis zum vergangenen Samstag am Vorbereitungsturnier Landolt Cup in Yverdon-les-Bains teilgenommen, wo in einem gutklassigen und intensiven Finale gegen SIG Straßburg knapp mit 74:75 verloren haben. Seit Sonntag ist die Mannschaft im italienischen Bormio, wo Training, Regeneration und Teambuilding auf dem Programm stehen. Von dort aus geht die Reise weiter nach Sardinien, dort sind zwei Testspiele gegen den italienischen Erstligisten Dinamo Sassari geplant. Nach der Rückkehr nach Deutschland findet am 20. September das erste und einzige öffentliche Testspiel in Chemnitz statt. In der Hartmannhalle geht es dann ab 18.30 Uhr gegen das tschechische Team aus Nymburk. Die neue Saison startet am 28. September in Ulm – und wird mit einem straffen Terminplan in Bundesliga und ULEB Eurocup ganz bestimmt jede Menge Stoff für die Doku-Serie liefern.