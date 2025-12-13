Niners Chemnitz: Bemerkenswerte Worte nach einer verheerenden Niederlage

Mit 67:86 haben sich die Chemnitzer Basketballer am Freitagabend in der eigenen Halle von harmlosen Würzburg Baskets abschießen lassen. Beide Trainer äußerten sich auf interessante Weise dazu.

Wenn man seinen eigenen Trainer nach immer lauter werdender öffentlicher Kritik aus der Schusslinie nehmen will, reichen Worte nicht. Das wurde am Freitagabend für die Spieler der Niners Chemnitz schmerzhaft klar. Am Dienstag, nach drei schlechten Vierteln im Eurocupspiel gegen Panionios Athen und einer Aufholjagd im letzten Abschnitt, die... Wenn man seinen eigenen Trainer nach immer lauter werdender öffentlicher Kritik aus der Schusslinie nehmen will, reichen Worte nicht. Das wurde am Freitagabend für die Spieler der Niners Chemnitz schmerzhaft klar. Am Dienstag, nach drei schlechten Vierteln im Eurocupspiel gegen Panionios Athen und einer Aufholjagd im letzten Abschnitt, die...