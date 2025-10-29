Niners Chemnitz brechen den Bann: Reife Leistung bringt gegen Ratiopharm Ulm den ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Serie

Im deutschen Duell des Eurocups siegten die Chemnitzer Basketballer mit 89:78. Die Rückkehr ihrer zwei Kapitäne hatte den entscheidenden Anteil daran. Hier unser Ticker zum Spiel.

Chemnitz. Es ist Eurocup-Zeit! Auch, wenn der Gegner aus dem eigenen Land kommt. Mit Ratiopharm Ulm gastiert heute ein Team nach Chemnitz, das mit den Niners viel mehr gemeinsam hat als nur die schwarz-orangefarbenen Vereinslogos.

So sind beide Vereine zum Beispiel gut in die Saison gestartet, beide haben zuletzt aber oft verloren – zu oft. Besonders die Chemnitzer wurden dabei vom Pech verfolgt. Wer heute bei ihnen spielen kann und wie es läuft, lest Ihr hier.