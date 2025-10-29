Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Yordan Minchev und Corey Davis bejubeln den Sieg über Ulm.
Yordan Minchev und Corey Davis bejubeln den Sieg über Ulm. Bild: Alexander Trienitz
Kapitän Kaza Kajami-Keane führt bei seiner Rückkehr ins Niners-Team klug Regie.
Kapitän Kaza Kajami-Keane führt bei seiner Rückkehr ins Niners-Team klug Regie. Bild: Alexander Trienitz
Corey Davis im Spiel der Niners Chemnitz gegen Ulm.
Corey Davis im Spiel der Niners Chemnitz gegen Ulm. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo steht nach überstandener Krankheit heute wieder im Kader der Niners Chemnitz.
Kevin Yebo steht nach überstandener Krankheit heute wieder im Kader der Niners Chemnitz. Bild: Alexander Trienitz
Das erste Spiel dieser Saison verloren die Niners Chemnitz um Nike Sibande vor einem Monat in Ulm.
Das erste Spiel dieser Saison verloren die Niners Chemnitz um Nike Sibande vor einem Monat in Ulm. Bild: Harry Langer
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz brechen den Bann: Reife Leistung bringt gegen Ratiopharm Ulm den ersten Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Serie
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im deutschen Duell des Eurocups siegten die Chemnitzer Basketballer mit 89:78. Die Rückkehr ihrer zwei Kapitäne hatte den entscheidenden Anteil daran. Hier unser Ticker zum Spiel.

Chemnitz.

Es ist Eurocup-Zeit! Auch, wenn der Gegner aus dem eigenen Land kommt. Mit Ratiopharm Ulm gastiert heute ein Team nach Chemnitz, das mit den Niners viel mehr gemeinsam hat als nur die schwarz-orangefarbenen Vereinslogos.

So sind beide Vereine zum Beispiel gut in die Saison gestartet, beide haben zuletzt aber oft verloren – zu oft. Besonders die Chemnitzer wurden dabei vom Pech verfolgt. Wer heute bei ihnen spielen kann und wie es läuft, lest Ihr hier.

