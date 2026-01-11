Niners Chemnitz: Drei Gründe für die Niederlage bei den Frankfurt Skyliners

Ein spektakulärer Wurf in der Basketball-Bundesliga am Samstagabend in letzter Sekunde hat den Hessen den Sieg gebracht. Womit die Gäste in den 40 Spielminuten zu kämpfen hatten.

Glücklich für Frankfurt sei sie gewesen, die letzte Aktion des Spiels in der Basketball-Bundesliga gegen die Niners Chemnitz am Samstagabend, da waren sich alle Beteiligten einig. 3,9 Sekunden hatten die Frankfurter für ihren letzten Angriff zur Verfügung. Trotz Doppeldeckung und einer schlechten Wurfposition an der Außenlinie versenkte...