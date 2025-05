Niners Chemnitz gegen die MLP Academics Heidelberg in den Playoffs: Das dürfte spannend werden

Nach einer verrückten Hauptrunde treffen die Chemnitzer Basketballer ab diesem Samstag in der Viertelfinalserie auf Heidelberg. In den direkten Duellen bisher gab es nur Heimsiege.

Wenn es in einem Spiel in der Basketball-Bundesliga in dieser Saison eng wurde, waren nicht selten die Niners Chemnitz involviert: 13 der 32 Hauptrundenpartien mit Chemnitzer Beteiligung endeten mit maximal sechs Punkten Differenz. Kein anderes Team stand in mehr solcher engen Spiele auf dem Parkett. Neun Partien davon haben die Niners gewonnen...