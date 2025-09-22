Niners Chemnitz: Gegner im Pokal-Achtelfinale steht nun fest, eine wichtige Frage ist aber noch offen

Während die Chemnitzer Basketballer am Samstag ein letztes Mal getestet haben, standen für andere Mannschaften schon die ersten Pflichtspiele an. Dabei wurde auch der Gegner der Niners ermittelt.

Wohin die Reise am dritten Oktoberwochenende geht, steht seit Sonntag fest. Noch nicht sicher ist aber, wann und vor allem wie die Basketballer der Niners Chemnitz dorthin kommen. Bei der Auslosung vor einigen Wochen wurde gezogen, dass die Chemnitzer Basketballer im Achtelfinale des BBL-Pokals zum Sieger der Partie zwischen Zweitligist Gießen... Wohin die Reise am dritten Oktoberwochenende geht, steht seit Sonntag fest. Noch nicht sicher ist aber, wann und vor allem wie die Basketballer der Niners Chemnitz dorthin kommen. Bei der Auslosung vor einigen Wochen wurde gezogen, dass die Chemnitzer Basketballer im Achtelfinale des BBL-Pokals zum Sieger der Partie zwischen Zweitligist Gießen...