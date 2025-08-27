Niners Chemnitz gewinnen auch das zweite Ostduell in der Vorbereitung auf die neue Saison

Nach dem Sieg gegen Jena ging es für die Bundesligabasketballer am Mittwoch gegen den Mitteldeutschen BC aus Weißenfels. Wieder wurde es recht deutlich.

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben auch ihr zweites Vorbereitungsspiel auf die neue Saison gewonnen. Nach dem 92:79-Sieg gegen Aufsteiger Jena am Freitag hieß es am Mittwochabend 98:89 gegen Ligakonkurrent MBC Weißenfels. Beide Spiele fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Messe statt, beide Spiele hatten einiges zu bieten. Die Basketballer der Niners Chemnitz haben auch ihr zweites Vorbereitungsspiel auf die neue Saison gewonnen. Nach dem 92:79-Sieg gegen Aufsteiger Jena am Freitag hieß es am Mittwochabend 98:89 gegen Ligakonkurrent MBC Weißenfels. Beide Spiele fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Messe statt, beide Spiele hatten einiges zu bieten.