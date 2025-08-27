Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Niners Chemnitz um Neuzugang Julian Steinfeld haben am Mittwochabend ein intensives Testspiel gegen den Mitteldeutschen BC aus Weißenfels bestritten.
Die Niners Chemnitz um Neuzugang Julian Steinfeld haben am Mittwochabend ein intensives Testspiel gegen den Mitteldeutschen BC aus Weißenfels bestritten.
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz gewinnen auch das zweite Ostduell in der Vorbereitung auf die neue Saison
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Sieg gegen Jena ging es für die Bundesligabasketballer am Mittwoch gegen den Mitteldeutschen BC aus Weißenfels. Wieder wurde es recht deutlich.

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben auch ihr zweites Vorbereitungsspiel auf die neue Saison gewonnen. Nach dem 92:79-Sieg gegen Aufsteiger Jena am Freitag hieß es am Mittwochabend 98:89 gegen Ligakonkurrent MBC Weißenfels. Beide Spiele fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Messe statt, beide Spiele hatten einiges zu bieten.
