Niners Chemnitz gewinnen das spannende Ostderby: Welchen Anteil der neue Kapitän Aher Uguak an diesem wichtigen Sieg hat

Nach dem Abgang von Kaza Kajami-Keane ist Uguak der neue Anführer. Diese Rolle hat er sofort angenommen – bereits am Abend vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und auf dem Feld.

Wer geht voran? Nach fünf Bundesligapleiten in Folge, etlichen Ausfällen durch Verletzungen und Erkrankungen, einigen Personalrochaden, vielen Leistungsschwankungen und einem offensichtlichen Problem mit der richtigen Einstellung in einer immer kritischer werdenden sportlichen Lage standen die Basketballer der Niners Chemnitz vor genau dieser... Wer geht voran? Nach fünf Bundesligapleiten in Folge, etlichen Ausfällen durch Verletzungen und Erkrankungen, einigen Personalrochaden, vielen Leistungsschwankungen und einem offensichtlichen Problem mit der richtigen Einstellung in einer immer kritischer werdenden sportlichen Lage standen die Basketballer der Niners Chemnitz vor genau dieser...