Niners Chemnitz gewinnen erstes Spiel des internationalen Vorbereitungsturnieres in der Schweiz deutlich

Gegen den Schweizer Rekordmeister Fribourg Olympic hieß es am Ende 92:74 für die Chemnitzer Basketballer, die sich derzeit auf einem 15-tägigen Trip befinden. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Yverdon-les-Bains.

Mal gucken, was schon so geht: Nach zwei passablen Auftritten in den ersten beiden Testspielen gegen Jena und Weißenfels tritt die neu formierte Mannschaft der Niners Chemnitz ab heute beim Landolt Cup, einem international besetzten Vorbereitungsturnier im schweizerischen Yverdon-les-Bains, an. Unser Liveticker ist dabei, passt sich den hiesigen Gegebenheiten an und macht erst einmal gaaaaaaanz laaaaaangsam.