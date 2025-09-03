Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Yordan Minchev beim Testspiel der Niners gegen Fribourg.
Yordan Minchev beim Testspiel der Niners gegen Fribourg. Bild: Andy Meier
Die Niners Chemnitz um Nike Sibande sind beim Landolt Cup in der Schweiz dabei und spielen zum Auftakt gegen Fribourg.
Die Niners Chemnitz um Nike Sibande sind beim Landolt Cup in der Schweiz dabei und spielen zum Auftakt gegen Fribourg. Bild: Andy Meier
Kampf um den Ball: Ty Brewer von den Niners Chemnitz im Spiel gegen Fribourg Olympic.
Kampf um den Ball: Ty Brewer von den Niners Chemnitz im Spiel gegen Fribourg Olympic. Bild: Andy Meier
Die neu formierte Mannschaft der Niners Chemnitz - hier Nike Sibande beim Testspiel gegen Jena - spielt ab heute beim international besetzten Vorbereitungsturnier in der Schweiz mit.
Die neu formierte Mannschaft der Niners Chemnitz - hier Nike Sibande beim Testspiel gegen Jena - spielt ab heute beim international besetzten Vorbereitungsturnier in der Schweiz mit. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz gewinnen erstes Spiel des internationalen Vorbereitungsturnieres in der Schweiz deutlich
Von Thomas Reibetanz
Gegen den Schweizer Rekordmeister Fribourg Olympic hieß es am Ende 92:74 für die Chemnitzer Basketballer, die sich derzeit auf einem 15-tägigen Trip befinden. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Yverdon-les-Bains.

Mal gucken, was schon so geht: Nach zwei passablen Auftritten in den ersten beiden Testspielen gegen Jena und Weißenfels tritt die neu formierte Mannschaft der Niners Chemnitz ab heute beim Landolt Cup, einem international besetzten Vorbereitungsturnier im schweizerischen Yverdon-les-Bains, an. Unser Liveticker ist dabei, passt sich den hiesigen Gegebenheiten an und macht erst einmal gaaaaaaanz laaaaaangsam.

