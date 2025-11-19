Niners Chemnitz gewinnen in Trento: Wie 17 Chemnitzer dafür sorgten, dass 11 Basketballer endlich wieder grinsend fliegen

Niners Chemnitz
Den Unterschied beim 105:94-Sieg machte auf dem Feld einmal mehr Kevin Yebo. Den entscheidenden Impuls, dass es trotz klarer Führung nicht wieder schiefging, gaben aber die Fans – da waren sich alle einig.
Im Fußball ist es der „zwölfte Mann“, der eine Mannschaft zum Sieg treiben kann. Elf Spieler auf dem Feld, die Fans als zusätzliche Hilfe – so hat manches Team schon für Überraschungen gesorgt, besonders im eigenen Stadion. Im Basketball könnte man dann vom sechsten Mann schreiben. Durch die ständigen Ein- und Auswechslungen ist...
