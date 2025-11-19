Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die 17 Ninersfans saßen in Trento direkt hinter der Chemnitzer Bank. Und sie machten Betrieb.
Die 17 Ninersfans saßen in Trento direkt hinter der Chemnitzer Bank. Und sie machten Betrieb. Bild: Alexander Trienitz
Auszeit mit Fanunterstützung: Links die Niners, rechts ihre Anhänger.
Auszeit mit Fanunterstützung: Links die Niners, rechts ihre Anhänger. Bild: Alexander Trienitz
Mit 33 Punkten bester Werfer der Niners in Trento: Kevin Yebo.
Mit 33 Punkten bester Werfer der Niners in Trento: Kevin Yebo. Bild: Alexander Trienitz
Kostja Mushidi feierte nach dem Sieg mit den Fans.
Kostja Mushidi feierte nach dem Sieg mit den Fans. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz gewinnen in Trento: Wie 17 Chemnitzer dafür sorgten, dass 11 Basketballer endlich wieder grinsend fliegen
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den Unterschied beim 105:94-Sieg machte auf dem Feld einmal mehr Kevin Yebo. Den entscheidenden Impuls, dass es trotz klarer Führung nicht wieder schiefging, gaben aber die Fans – da waren sich alle einig.

Im Fußball ist es der „zwölfte Mann“, der eine Mannschaft zum Sieg treiben kann. Elf Spieler auf dem Feld, die Fans als zusätzliche Hilfe – so hat manches Team schon für Überraschungen gesorgt, besonders im eigenen Stadion. Im Basketball könnte man dann vom sechsten Mann schreiben. Durch die ständigen Ein- und Auswechslungen ist...
