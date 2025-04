Niners Chemnitz gewinnen knapp beim Tabellenletzten

Rückkehrer Kevin Yebo wird zu einem der entscheidenden Spieler beim Sieg in Göttingen

Göttingen.

Die Bundesligabasketballer der Niners Chemnitz sind dank eines starken letzten Viertels an einer peinlichen Niederlage vorbeigeschrammt. Beim Tabellenletzten BG Göttingen (bislang nur ein Saisonsieg) gewannen die Niners am Samstagabend mit 94:90. Kevin Yebo, der erst vor wenigen Tagen vom FC Bayern München nach Chemnitz zurückgekehrt ist, war mit 20 Punkten einer der besten Werfer der Niners und wurde von den fast 100 mitgereisten Fans euphorisch gefeiert. Bester Werfer der Chemnitzer war Jacob Gilyard mit 24 Punkten.

„Erst einmal möchte ich Göttingen gratulieren. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass sie sehr viel besser spielen, mit mehr Energie und als Team“, sagte Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore. „Es war heute ein sehr enges Spiel, und es hat ein sehr starkes letztes Viertel von unserer Seite erfordert. Wir hatten einige Foulprobleme, und haben dem Gegner viele Freiwürfe gegeben. Aber ich bin stolz auf unsere Jungs, dass sie sich in der zweiten Hälfte und insbesondere im vierten Viertel gesteigert haben.“ Er habe gedacht, dass es länger dauert, bis Kevin Yebo wieder Einfluss auf das Spiel nimmt, sagte Pastore. „Aber er hat genauso gespielt wie die vergangenen zwei Jahre. Er ist ohne Frage der beste deutsche Spieler, der jemals das Niners-Trikot getragen hat. Jeder liebt ihn. Sein Siegeswille hat uns heute getragen. Zusammen mit Jacob Gilyard hat er viele wichtige Plays gemacht. Jetzt freue ich mich sehr auf den Rest der Saison mit dieser Mannschaft.“

Erst am Dienstag war Kevin Yebo nach Chemnitz gekommen, nachdem es in den Tagen zuvor zwischen dem FC Bayern und den Niners intensive Verhandlungen gegeben hatte. Seit Mittwoch trainiert der Publikumsliebling, der entscheidenden Anteil an der erfolgreichen Saison 2023/24 (Sieg im Fiba Europe Cup und Erreichen des Halbfinales in den Playoffs der Bundesliga) hatte, wieder bei seinem Herzensverein. Er wolle wieder Spaß am Basketball haben, sagte er – und das klappte sofort. Yebo hatte entscheidenden Anteil daran, dass die Chemnitzer im letzte Viertel ein Spiel noch drehen konnten, das bis dahin nicht wirklich gut gelaufen war. Die ersten drei Viertel gingen alle an die Gastgeber, die in dieser Saison erst einen einzigen Sieg holen konnten. Die letzten zehn Minuten aber gewannen die Chemnitzer mit 34:17, wodurch sie den Sieg holen konnten und im Rennen um die Playoff-Plätze gut dabeibleiben. Am nächsten Wochenende steht wieder ein Auswärtsspiel an, dann in Würzburg.

StatistikNiners: Gilyard (24), Yebo (20), Garrett (14), Lansdowne (11), Bailey Jr (11), Tischler (9), Nkamhoua (5), Bedime, Richter, Jefferson