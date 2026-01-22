Niners Chemnitz holen ehemaligen Spielmacher zurück – allerdings nur für die Bundesliga

Niners Chemnitz
Eric Washington wechselt mit sofortiger Wirkung von Ligakonkurrent Jena nach Chemnitz. Den Trip nach Oldenburg und Podgorica wird er allerdings nicht mitmachen.
Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat auf die andauernde Verletzungsmisere auf den Guardpositionen reagiert und einen alten Bekannten zurückgeholt. Eric Washington, der bereits in der Saison 2021/22 für Chemnitz aktiv war, läuft wieder im Chemnitzer Dress auf. Das allerdings noch nicht an diesem Samstag in Oldenburg. Dieses...
