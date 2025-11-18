Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jubel auf der Ninersbank in Trento.
Jubel auf der Ninersbank in Trento. Bild: Alexander Trienitz
John Newman beim Spiel der Niners in Trento.
John Newman beim Spiel der Niners in Trento. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo im Spiel der Niners in Trento.
Kevin Yebo im Spiel der Niners in Trento. Bild: Alexander Trienitz
17 Fans aus Chemnitz haben die Niners nach Norditalien begleitet.
17 Fans aus Chemnitz haben die Niners nach Norditalien begleitet. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz holen im Eurocup bei Aquila Basket Trento den ersten internationalen Auswärtssieg seit März 2024
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Damals gewannen die Niners das Halbfinale im Europe Cup in Bilbao. Es folgten nur noch Niederlagen in fremden Hallen. Bis heute. Da hieß es in Trento 105:94. Hier der wichtige Sieg zum Nachlesen in unserem Ticker.

Trento.

Es droht die nächste Saison in der Achterbahn. Wie schon in der vergangenen Spielzeit bekommen die Basketballer der Niners Chemnitz einfach keine Konstanz in ihre Spiele und Ergebnisse. Auf vier Siege in Folge setzte es vier Niederlagen, dann gelangen zwei Siege, zuletzt gab es wieder drei Niederlagen.

Und das, obwohl der Kader zeitweise wieder fast komplett war. Das sieht heute anders aus. Mit Kaza Kajami-Keane und Nike Sibande fehlen zwei wichtige Spieler. Ob es dennoch einen Auswärtssieg gibt, lest Ihr hier.

