Regionale Nachrichten und News
Rodrigo Pastore haderte beim Pokalaus in Vechta mit den vielen einfachen Fehlern seiner Mannschaft. Mit Gavin Schilling (hinten rechts) hat der Niners-Trainer seit der vergangenen Woche aber eine weitere personelle Alternative. In Vechta kam der Neuzugang noch nicht zum Einsatz. Bild: Imago
Rodrigo Pastore haderte beim Pokalaus in Vechta mit den vielen einfachen Fehlern seiner Mannschaft. Mit Gavin Schilling (hinten rechts) hat der Niners-Trainer seit der vergangenen Woche aber eine weitere personelle Alternative. In Vechta kam der Neuzugang noch nicht zum Einsatz. Bild: Imago
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz im Dauerstress: Auf das Pokalaus in Vechta folgt das Eurocup-Duell gegen die Wundertüte aus London
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Für die Basketballer gibt es keine Gnade: Obwohl die Spieler bei der 86:89-Niederlage am Sonntag müde wirkten, geht es schon an diesem Mittwoch weiter. Der Gegner im Heimspiel ist hochinteressant.

Mit vier großen Zielen gehen die Basketballer der Niners Chemnitz in jede Saison: Das erste ist, dass sie die Fans begeistern wollen. Die anderen drei: In jedem Wettbewerb wollen sie so weit wie möglich kommen. Eines davon kann seit Sonntag schon mal in die Ablage. Im BBL-Pokal sind die Niners in ihrer ersten Runde, dem Achtelfinale,...
