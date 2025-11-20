Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kevin Yebo war beim Sieg der Niners in Trento mit 33 Punkten bester Werfer der Chemnitzer.
Kevin Yebo war beim Sieg der Niners in Trento mit 33 Punkten bester Werfer der Chemnitzer. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo war beim Sieg der Niners in Trento mit 33 Punkten bester Werfer der Chemnitzer.
Kevin Yebo war beim Sieg der Niners in Trento mit 33 Punkten bester Werfer der Chemnitzer. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz im Eurocup: Besondere Ehre für Kevin Yebo und neue Infos zum Vorverkauf für das Heimspiel gegen Besiktas Istanbul
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem 105:94-Sieg der Chemnitzer Basketballer in Trento gibt es eine Auszeichnung für ihren besten Spieler. Tickets für das womöglich erste Sicherheitsspiel im Dezember gibt es nicht auf gewohntem Weg.

Mit 33 Punkten hat Kevin Yebo die Niners Chemnitz am Dienstagabend beim 105:94 bei Aquila Basket Trento in Italien zum ersten Auswärtssieg überhaupt im Eurocup geführt. Dafür wurde der 29-Jährige nun vom Veranstalter Union of European Leagues of Basketball (ULEB) zum wertvollsten Spieler des 8. Spieltages gekürt. „Eine spektakuläre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
19.11.2025
5 min.
Niners Chemnitz gewinnen in Trento: Wie 17 Chemnitzer dafür sorgten, dass 11 Basketballer endlich wieder grinsend fliegen
Die 17 Ninersfans saßen in Trento direkt hinter der Chemnitzer Bank. Und sie machten Betrieb.
Den Unterschied beim 105:94-Sieg machte auf dem Feld einmal mehr Kevin Yebo. Den entscheidenden Impuls, dass es trotz klarer Führung nicht wieder schiefging, gaben aber die Fans – da waren sich alle einig.
Thomas Reibetanz
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
Mehr Artikel