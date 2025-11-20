Niners Chemnitz im Eurocup: Besondere Ehre für Kevin Yebo und neue Infos zum Vorverkauf für das Heimspiel gegen Besiktas Istanbul

Nach dem 105:94-Sieg der Chemnitzer Basketballer in Trento gibt es eine Auszeichnung für ihren besten Spieler. Tickets für das womöglich erste Sicherheitsspiel im Dezember gibt es nicht auf gewohntem Weg.

Mit 33 Punkten hat Kevin Yebo die Niners Chemnitz am Dienstagabend beim 105:94 bei Aquila Basket Trento in Italien zum ersten Auswärtssieg überhaupt im Eurocup geführt. Dafür wurde der 29-Jährige nun vom Veranstalter Union of European Leagues of Basketball (ULEB) zum wertvollsten Spieler des 8. Spieltages gekürt. „Eine spektakuläre... Mit 33 Punkten hat Kevin Yebo die Niners Chemnitz am Dienstagabend beim 105:94 bei Aquila Basket Trento in Italien zum ersten Auswärtssieg überhaupt im Eurocup geführt. Dafür wurde der 29-Jährige nun vom Veranstalter Union of European Leagues of Basketball (ULEB) zum wertvollsten Spieler des 8. Spieltages gekürt. „Eine spektakuläre...