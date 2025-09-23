Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Erfolgreich und extrem beliebt bei den Ninersfans: Cheftrainer Rodrigo Pastore, hier bei der Teamvorstellung in diesem Sommer. Nun gab der Verein bekannt, dass der Argentinier vorzeitig verlängert hat. Bild: Jan Stimpel
Erfolgreich und extrem beliebt bei den Ninersfans: Cheftrainer Rodrigo Pastore, hier bei der Teamvorstellung in diesem Sommer. Nun gab der Verein bekannt, dass der Argentinier vorzeitig verlängert hat. Bild: Jan Stimpel
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz klären wichtige Personalien: Trainer Rodrigo Pastore verlängert vorzeitig und der neue Kapitän steht fest
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Am Sonntag starten die Basketballer in die neue Saison. Kurz zuvor gibt es Rückenwind durch eine für manche sogar überraschende Nachricht. Dazu wurde auf neuem Weg ein Nachfolger für Jonas Richter gefunden.

Nun also doch. Nachdem die Niners Chemnitz den Vertrag mit ihrem Cheftrainer Rodrigo Pastore in den vergangenen Jahren immer in der Schlussphase einer Saison vorzeitig verlängert haben, blieb dies in diesem Frühjahr aus. Spekulationen, wonach der 53-jährige Argentinier die Chemnitzer Basketballer im kommenden Jahr, nach Ablauf seines...
