MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Niners Chemnitz um Yordan Minchev (hier gegen Nationalspieler Tibor Pleiß) haben nach zuvor fünf Siegen in Folge wieder verloren.
Die Niners Chemnitz um Yordan Minchev (hier gegen Nationalspieler Tibor Pleiß) haben nach zuvor fünf Siegen in Folge wieder verloren. Bild: Alexander Trienitz
Yordan Minchev mit dem Kampf-Dunking gegen Vechta.
Yordan Minchev mit dem Kampf-Dunking gegen Vechta. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo im Spiel der Niners gegen Vechta.
Kevin Yebo im Spiel der Niners gegen Vechta. Bild: Alexander Trienitz
Amadou Sow war in den vergangenen Wochen in bestechender Form. Heute fällt er gegen Vechta erkrankt aus.
Amadou Sow war in den vergangenen Wochen in bestechender Form. Heute fällt er gegen Vechta erkrankt aus. Bild: Alexander Trienitz
Die Niners Chemnitz um Yordan Minchev (hier gegen Nationalspieler Tibor Pleiß) haben nach zuvor fünf Siegen in Folge wieder verloren.
Die Niners Chemnitz um Yordan Minchev (hier gegen Nationalspieler Tibor Pleiß) haben nach zuvor fünf Siegen in Folge wieder verloren. Bild: Alexander Trienitz
Yordan Minchev mit dem Kampf-Dunking gegen Vechta.
Yordan Minchev mit dem Kampf-Dunking gegen Vechta. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo im Spiel der Niners gegen Vechta.
Kevin Yebo im Spiel der Niners gegen Vechta. Bild: Alexander Trienitz
Amadou Sow war in den vergangenen Wochen in bestechender Form. Heute fällt er gegen Vechta erkrankt aus.
Amadou Sow war in den vergangenen Wochen in bestechender Form. Heute fällt er gegen Vechta erkrankt aus. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz können Ausfall von Amadou Sow nicht kompensieren: Siegesserie reißt gegen Rasta Vechta
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach fünf Erfolgen in Serie hat es die Basketballer mal wieder erwischt. 90:96 hieß es in einem intensiven Spiel, in dem den Niners im Vergleich zu den letzten Siegen zwei wichtige Spieler fehlten. Hier der Ticker zum Nachlesen.

Chemnitz.

Mit fünf Siegen in Folge und einem hartnäckigen Gerücht rund um den Kader ist das Jahr 2025 für die Niners Chemnitz zu Ende gegangen. Heute startet das neue Jahr, das ganz sicher wieder viele Geschichten schreiben wird. Die erste: Ty Brewer ist nicht mehr da. Die zweite wollen die Niners heute schreiben, indem sie sich für eine bittere Niederlage revanchieren.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.01.2026
2 min.
Solarenergie deckt 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs
Ein Solarpark in Sachsen, der dem Laden von Elektroautos dient. (Archivbild)
Bei der Stromerzeugung schlägt Photovoltaik erstmals zwei fossile Energieträger. Der Branche geht die Ausbreitung der Solaranlagen dennoch zu langsam.
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
30.12.2025
2 min.
Mithilfe des Ex-Kapitäns auf der Tribüne: Niners Chemnitz gewinnen auch das letzte Spiel des Jahres gegen Trier
Kevin Yebo im Spiel der Niners gegen Trier.
Jonas Richter verfolgte inmitten der Fans, wie die Chemnitzer Basketballer gegen den starken Aufsteiger beim 96:84 den fünften Pflichtspielsieg in Folge holten. Wie es lief, lest Ihr in unserem Ticker.
Thomas Reibetanz
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
26.12.2025
2 min.
Mit der weißen Wand im Rücken: Niners Chemnitz bauen mit Sieg im Ostderby gegen den MBC Weißenfels ihre Siegesserie aus
John Newman dunkt im Ostderby in Leipzig für die Niners ein.
Nach zwei Siegen im Eurocup und einem in der Bundesliga haben die Basketballer mit dem 94:90 in der Arena Leipzig den nächsten Erfolg geholt. Mehr als 1000 Fans haben sie begleitet. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.
Thomas Reibetanz
05.01.2026
2 min.
Schneeschauer und Frost – Wetter bleibt winterlich
Erst ab Mitte der Woche soll es in Deutschland wieder etwas wärmer werden.
Minus 16 Grad in Alpentälern und teils starker Schneefall im Norden. Besonders Autofahrer sollten sich auf schwierige Bedingungen einstellen.
Mehr Artikel