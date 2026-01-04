Niners Chemnitz können Ausfall von Amadou Sow nicht kompensieren: Siegesserie reißt gegen Rasta Vechta

Niners Chemnitz
Nach fünf Erfolgen in Serie hat es die Basketballer mal wieder erwischt. 90:96 hieß es in einem intensiven Spiel, in dem den Niners im Vergleich zu den letzten Siegen zwei wichtige Spieler fehlten. Hier der Ticker zum Nachlesen.
Chemnitz.
Mit fünf Siegen in Folge und einem hartnäckigen Gerücht rund um den Kader ist das Jahr 2025 für die Niners Chemnitz zu Ende gegangen. Heute startet das neue Jahr, das ganz sicher wieder viele Geschichten schreiben wird. Die erste: Ty Brewer ist nicht mehr da. Die zweite wollen die Niners heute schreiben, indem sie sich für eine bittere Niederlage revanchieren.