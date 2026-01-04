Niners Chemnitz können Ausfall von Amadou Sow nicht kompensieren: Siegesserie reißt gegen Rasta Vechta

Nach fünf Erfolgen in Serie hat es die Basketballer mal wieder erwischt. 90:96 hieß es in einem intensiven Spiel, in dem den Niners im Vergleich zu den letzten Siegen zwei wichtige Spieler fehlten. Hier der Ticker zum Nachlesen.