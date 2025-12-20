Niners Chemnitz lassen bei 97:92-Sieg über Rostock Seawolves die Messe beben

Die Basketballer haben am Samstagabend ihren Negativlauf in der Bundesliga gestoppt. Es war ein hartes Stück Arbeit.

Die Niners Chemnitz haben nach dem jüngsten 85:79-Auswärtssieg im Eurocup in Litauen bei Lietkabelis Panevezys auch in der Basketball-Bundesliga nachgelegt. In der mit knapp 4700 Zuschauern gut gefüllten Messehalle gewannen die Niners gegen die Rostock Seawolves mit 97:92 und feierten damit ihren ersten Bundesligasieg nach zuvor vier...