Niners Chemnitz mit fast schon unheimlichem Verletzungspech: Zwei weitere Spieler fallen länger aus

Und wieder hat es einen deutschen Spieler erwischt: Bis zum nächsten Bundesligaspiel am kommenden Freitag sind die Basketballer fast schon zu einer Nachverpflichtung verdammt.

Der Markt sei leer – das sagte Steffen Herhold, Geschäftsführer der Niners Chemnitz, am vergangenen Mittwoch auf die Frage, ob man sich denn nach deutschen Spielern umsehe. „Natürlich. Das müssen wir ja auch“, sagte er noch. „Aber wir sind ja nicht die einzigen, die suchen.“ Zu diesem Zeitpunkt war die Not auf den deutschen...