Die Basketballer haben die Niederlage von Ulm genutzt und ihr Heimspiel am Mittwochabend mit 81:67 gewonnen. Ein Rückkehrer aus dem Lazarett trug entscheidend zum Erfolg bei.

Unverhofft kommt oft. Nachdem die Niners Chemnitz im Januar mit Personalproblemen und einem Formtief zu kämpfen hatten, meldeten sich die Basketballer am Mittwochabend vor 3817 Zuschauern in der Messe eindrucksvoll zurück. Im Eurocup gewannen sie ihr Heimspiel gegen Dolomiti Trento aus Italien mit 81:67. Damit konnten sie die Niederlage von Ulm...