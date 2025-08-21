Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Niners-Trainer Rodrigo Pastore (rechts) und Teammanager Pascal Kühne haben für die Profimannschaft eine längere Testspielreise geplant.
Niners-Trainer Rodrigo Pastore (rechts) und Teammanager Pascal Kühne haben für die Profimannschaft eine längere Testspielreise geplant. Bild: Alexander Trienitz
Niners-Trainer Rodrigo Pastore (rechts) und Teammanager Pascal Kühne haben für die Profimannschaft eine längere Testspielreise geplant.
Niners-Trainer Rodrigo Pastore (rechts) und Teammanager Pascal Kühne haben für die Profimannschaft eine längere Testspielreise geplant. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz starten gegen Jena in die Testspiele – und fliegen auf eine Urlaubsinsel
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Partie gegen den Aufsteiger wollen die Basketballer an diesem Freitag erstmals das Zusammenspiel probieren. Fans sind dort noch nicht erlaubt, allerdings können die ihre Lieblinge am Sonntag live erleben.

Chemnitz.

Wenn die neu formierte Mannschaft der Niners Chemnitz an diesem Freitag erstmals zusammenspielt, sind noch keine Zuschauer dabei. Das Testspiel gegen Bundesligaaufsteiger Science City Jena findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Seit zweieinhalb Wochen arbeiten Cheftrainer Rodrigo Pastore und sein Team mit den Spielern, von denen zehn neu hinzugekommen sind. Aus der Vorsaison sind mit Kevin Yebo und Roman Bedime gerade einmal zwei Profis geblieben.

Teampräsenation am Sonntag in der „Fabrik“

In den Trainingseinheiten ging es in erster Linie um Kraft und Ausdauer, aber auch Spielformen und taktische Abläufe wurden einstudiert. Dass diese bereits in den ersten Testspielen optimal klappen, ist noch nicht zu erwarten, weshalb Pastore hinter verschlossenen Türen spielen lassen möchte. Dies gilt auch für das zweite Testspiel am kommenden Mittwoch, dann geht es gegen den Bundesligakonkurrenten vom Mitteldeutschen BC aus Weißenfels. Dazwischen haben die Fans allerdings die Chance, alle Spieler erstmals live zu erleben: Am Sonntag findet ab 14 Uhr eine Teampräsentation in der „Fabrik“ statt. Dort werden neben den Profis der Niners auch die Zweitligabasketballerinnen der Chemcats vorgestellt.

Turnier in der Schweiz, Spiele auf Sardinien

Nach dem Testspiel gegen Weißenfels geht es für die Niners auf eine mehrtägige Testspielreise. Zunächst führt sie diese nach Yverdon-les-Bains in der Schweiz, wo die Chemnitzer bei einem internationalen Turnier drei Spiele absolvieren werden. Anschließend geht es weiter nach Italien, genauer gesagt auf die Insel Sardinien. Dort bestreiten die Niners zwei Testspiele gegen den italienischen Erstligisten Dinamo Sassari. Nach der Rückkehr gibt es dann auch für die Chemnitzer Fans die Chance, ihre Mannschaft bei einem Spiel live zu sehen: Am 20. September spielt sie in der Hartmannhalle gegen den tschechischen Serienmeister und letztjährigen Champions-League-Viertelfinalisten ERA Nymburk.

Saisonstart mit vielen Spielen in kurzer Zeit

Die neue Saison startet für die Niners dann mit einer längeren Reise. Am 28. September steht das erste Saisonspiel in der Bundesliga bei Vizemeister Ratiopharm Ulm an. Von dort aus geht es direkt nach Griechenland, wo die Chemnitzer am 1. Oktober bei Panionios Athen ihre Premiere im ULEB Eurocup feiern. Nur zwei Tage später geht es weiter, dann steht das erste Heimspiel der neuen Saison an: Am 3. Oktober kommen die Hamburg Towers in die Messe.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
22.08.2025
3 min.
Deutlicher Sieg im ersten Test: Niners Chemnitz deuten gegen Jena schon ihr Potenzial an
Die Niners Chemnitz um Nike Sibande siegten im ersten Test gegen Jena deutlich.
Zum Auftakt der Vorbereitungsspiele haben die Basketballer gegen den Aufsteiger nach einem holprigen Start am Ende klar mit 92:79 gewonnen. Dabei gab es auch eine auffällige „Abteilung Attacke“.
Thomas Reibetanz
01.08.2025
4 min.
Zwei Ostduelle ohne Zuschauer und ein Auslandstrip: So läuft die Vorbereitung der runderneuerten Niners Chemnitz
Mit diesem Personal gehen die Niners Chemnitz in die neue Saison. Von oben links nach unten rechts: Cheftrainer Rodrigo Pastore, Kevin Yebo, Kaza Kajami-Keane, Roman Bedime, Corey Davis, Robert Beran, Nike Sibande, Kostja Mushidi, Amadou Sow, Yordan Mitchev, John Newman, Ty Brewer, Julian Steinfeld, Luca Kellig, Co-Trainer Gjorgji Kochov, Co-Trainer Pablo Del Tio Muñoz.
In der kommenden Woche trifft sich der komplett neu zusammengestellte Kader erstmals zum Training. Einer der Spieler könnte etwas müder sein, denn er kämpft vorher noch um eine Million Dollar.
Thomas Reibetanz
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
Mehr Artikel