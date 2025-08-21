Niners Chemnitz starten gegen Jena in die Testspiele – und fliegen auf eine Urlaubsinsel

Mit der Partie gegen den Aufsteiger wollen die Basketballer an diesem Freitag erstmals das Zusammenspiel probieren. Fans sind dort noch nicht erlaubt, allerdings können die ihre Lieblinge am Sonntag live erleben.

Chemnitz. Wenn die neu formierte Mannschaft der Niners Chemnitz an diesem Freitag erstmals zusammenspielt, sind noch keine Zuschauer dabei. Das Testspiel gegen Bundesligaaufsteiger Science City Jena findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Seit zweieinhalb Wochen arbeiten Cheftrainer Rodrigo Pastore und sein Team mit den Spielern, von denen zehn neu hinzugekommen sind. Aus der Vorsaison sind mit Kevin Yebo und Roman Bedime gerade einmal zwei Profis geblieben.

Teampräsenation am Sonntag in der „Fabrik“

In den Trainingseinheiten ging es in erster Linie um Kraft und Ausdauer, aber auch Spielformen und taktische Abläufe wurden einstudiert. Dass diese bereits in den ersten Testspielen optimal klappen, ist noch nicht zu erwarten, weshalb Pastore hinter verschlossenen Türen spielen lassen möchte. Dies gilt auch für das zweite Testspiel am kommenden Mittwoch, dann geht es gegen den Bundesligakonkurrenten vom Mitteldeutschen BC aus Weißenfels. Dazwischen haben die Fans allerdings die Chance, alle Spieler erstmals live zu erleben: Am Sonntag findet ab 14 Uhr eine Teampräsentation in der „Fabrik“ statt. Dort werden neben den Profis der Niners auch die Zweitligabasketballerinnen der Chemcats vorgestellt.

Turnier in der Schweiz, Spiele auf Sardinien

Nach dem Testspiel gegen Weißenfels geht es für die Niners auf eine mehrtägige Testspielreise. Zunächst führt sie diese nach Yverdon-les-Bains in der Schweiz, wo die Chemnitzer bei einem internationalen Turnier drei Spiele absolvieren werden. Anschließend geht es weiter nach Italien, genauer gesagt auf die Insel Sardinien. Dort bestreiten die Niners zwei Testspiele gegen den italienischen Erstligisten Dinamo Sassari. Nach der Rückkehr gibt es dann auch für die Chemnitzer Fans die Chance, ihre Mannschaft bei einem Spiel live zu sehen: Am 20. September spielt sie in der Hartmannhalle gegen den tschechischen Serienmeister und letztjährigen Champions-League-Viertelfinalisten ERA Nymburk.

Saisonstart mit vielen Spielen in kurzer Zeit

Die neue Saison startet für die Niners dann mit einer längeren Reise. Am 28. September steht das erste Saisonspiel in der Bundesliga bei Vizemeister Ratiopharm Ulm an. Von dort aus geht es direkt nach Griechenland, wo die Chemnitzer am 1. Oktober bei Panionios Athen ihre Premiere im ULEB Eurocup feiern. Nur zwei Tage später geht es weiter, dann steht das erste Heimspiel der neuen Saison an: Am 3. Oktober kommen die Hamburg Towers in die Messe.