Niners Chemnitz stehen im Finale des Vorbereitungsturnieres in der Schweiz

Beim Landolt Cup in Yverdon-les-Bains haben die Basketballer mit 90:81 gegen das belgische Team von Hubo Limburg United gewonnen. Am Samstag geht es gegen Straßburg. Hier der Ticker zum Sieg.

Yverdon-les-Bains. Sie wollen den dritten Titel. Nach dem Gewinn des Karls Erdbeerland Cup vor einigen Jahren in Rostock und dem Triumph im Fiba Europe Cup 2024 ist das erklärte Ziel der Niners Chemnitz, sich mit dem Landolt Cup den nächsten internationalen Pokal in die Vitrine zu kleben.

Der erste Schritt ist getan, am Mittwoch gab es einen deutlichen Sieg gegen Fribourg. Heute soll mit einem Erfolg gegen das belgische Team aus Limburg der Sieg in Gruppe 2 eingetütet werden. Basketballfans auf der ganzen Welt fiebern diesem Duell entgegen. Und unser Ticker kann es auch kaum erwarten. Also ab geht die Post: