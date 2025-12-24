Niners Chemnitz-Trainer Rodrigo Pastore im Exklusivgespräch: „In den nächsten drei Jahren kann dieser Verein wieder einen Titel gewinnen“

Nach dem sensationellen 97:95-Sieg am Dienstag gegen Besiktas Istanbul und vor dem Derby am Freitag beim MBC Weißenfels nahm sich der Chefcoach Zeit für einen Rückblick auf das bisherige Jahr 2025.

Es war ein lauter Knall kurz vor der Stillen Nacht. Im Eurocup-Spiel gegen das türkische Topteam Besiktas Istanbul lieferten die Basketballer der Niners Chemnitz gemeinsam mit ihren 4400 Fans eine Leistung ab, die Gästecoach Dusan Alimpijevic zum Schwärmen brachte. „Gratulation an diese sensationellen Fans, an den ganzen Chemnitzer Verein, an... Es war ein lauter Knall kurz vor der Stillen Nacht. Im Eurocup-Spiel gegen das türkische Topteam Besiktas Istanbul lieferten die Basketballer der Niners Chemnitz gemeinsam mit ihren 4400 Fans eine Leistung ab, die Gästecoach Dusan Alimpijevic zum Schwärmen brachte. „Gratulation an diese sensationellen Fans, an den ganzen Chemnitzer Verein, an...