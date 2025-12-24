MENÜ
Erschöpft, zufrieden und stolz: Niners-Trainer Rodrigo Pastore nach dem Sieg gegen Istanbul mit dem Dank an die Fans.
Erschöpft, zufrieden und stolz: Niners-Trainer Rodrigo Pastore nach dem Sieg gegen Istanbul mit dem Dank an die Fans. Bild: Alexander Trienitz
Die 500 Besiktas-Fans waren laut ...
Die 500 Besiktas-Fans waren laut ... Bild: Alexander Trienitz
... aber die 4400 Ninersfans waren deutlich lauter.
... aber die 4400 Ninersfans waren deutlich lauter. Bild: Alexander Trienitz
Mit 27 Punkten war Amadou Sow (hier beim Dunking) bester Werfer der Niners gegen Istanbul.
Mit 27 Punkten war Amadou Sow (hier beim Dunking) bester Werfer der Niners gegen Istanbul. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz-Trainer Rodrigo Pastore im Exklusivgespräch: „In den nächsten drei Jahren kann dieser Verein wieder einen Titel gewinnen"
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Nach dem sensationellen 97:95-Sieg am Dienstag gegen Besiktas Istanbul und vor dem Derby am Freitag beim MBC Weißenfels nahm sich der Chefcoach Zeit für einen Rückblick auf das bisherige Jahr 2025.

Es war ein lauter Knall kurz vor der Stillen Nacht. Im Eurocup-Spiel gegen das türkische Topteam Besiktas Istanbul lieferten die Basketballer der Niners Chemnitz gemeinsam mit ihren 4400 Fans eine Leistung ab, die Gästecoach Dusan Alimpijevic zum Schwärmen brachte. „Gratulation an diese sensationellen Fans, an den ganzen Chemnitzer Verein, an...
