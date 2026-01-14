MENÜ
Aher Uguak feierte am Mittwoch beim Eurocupspiel in Ulm sein Comeback nach fast 350 Tagen Verletzungspause.
Aher Uguak stand bei seinem Comeback 16 Minuten auf dem Feld.
Der Ex-Chemnitzer Malik Osborne klatscht mit seinem Trainer Ty Harrelson ab. Er machte am Mittwoch ein starkes Spiel für Ulm. Er schaffte mit 15 Punkten und 11 Rebounds ein Double-Double.
Im ersten Spiel nach der schweren Verletzung von Aher Uguak wünschten ihm die Fans auf ganz besondere Art alles Gute.
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz: Unnötig verlorener direkter Vergleich gegen Ratiopharm Ulm trübt die Freude über Comeback von Aher Uguak
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Mit 76:88 verloren die Basketballer am Mittwoch im Eurocup. Für einen ihrer Spieler war es dennoch einer der schönsten Tage seines Lebens. Und er freut sich auf viele Emotionen am Sonntag.

Reichlich fünf Minuten waren gespielt beim deutschen Duell im Eurocup zwischen Ratiopharm Ulm und den Niners Chemnitz am Mittwochabend, als Gästetrainer Rodrigo Pastore einen Spieler aufs Parkett schickte, für den dieser Moment ein ganz besonderer war. Genau 346 Tage war es zu diesem Zeitpunkt her, dass Aher Uguak den bisher schlimmsten Moment...
