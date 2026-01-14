Niners Chemnitz: Unnötig verlorener direkter Vergleich gegen Ratiopharm Ulm trübt die Freude über Comeback von Aher Uguak

Mit 76:88 verloren die Basketballer am Mittwoch im Eurocup. Für einen ihrer Spieler war es dennoch einer der schönsten Tage seines Lebens. Und er freut sich auf viele Emotionen am Sonntag.

Reichlich fünf Minuten waren gespielt beim deutschen Duell im Eurocup zwischen Ratiopharm Ulm und den Niners Chemnitz am Mittwochabend, als Gästetrainer Rodrigo Pastore einen Spieler aufs Parkett schickte, für den dieser Moment ein ganz besonderer war. Genau 346 Tage war es zu diesem Zeitpunkt her, dass Aher Uguak den bisher schlimmsten Moment...