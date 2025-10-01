Niners Chemnitz verlieren bei ihrer Premiere im Eurocup heißen Krimi in Athen

Niners Chemnitz
Erstmals überhaupt haben die Basketballer ein Spiel im zweithöchsten europäischen Wettbewerb bestritten. Das ging in die Verlängerung und am Ende dramatisch verloren. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.
Athen.
Es geht los. Die mit Spannung erwartete Premiere der Niners Chemnitz im zweithöchsten europäischen Wettbewerb steht an. Es geht gegen eine Mannschaft, die sich nach elf Jahren Abstinenz auf internationalem Parkett zurückmeldet. Wie das Spiel läuft, lest Ihr hier: