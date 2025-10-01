Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Niners-Trainer Rodrigo Pastore hat beim Spiel seiner Mannschaft in Athen gerade im ersten Viertel viel zu kritisieren.
Yordan Minchev beim Spiel der Niners in Athen.
John Newman macht ein starkes Spiel für die Niners in Athen.
Kaza Kajami-Keane muss in der stimmungsvollen Halle von Athen heute passen.
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz verlieren bei ihrer Premiere im Eurocup heißen Krimi in Athen
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erstmals überhaupt haben die Basketballer ein Spiel im zweithöchsten europäischen Wettbewerb bestritten. Das ging in die Verlängerung und am Ende dramatisch verloren. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Athen.

Es geht los. Die mit Spannung erwartete Premiere der Niners Chemnitz im zweithöchsten europäischen Wettbewerb steht an. Es geht gegen eine Mannschaft, die sich nach elf Jahren Abstinenz auf internationalem Parkett zurückmeldet. Wie das Spiel läuft, lest Ihr hier:

