Niners Chemnitz verlieren das wichtige Ostderby in Weißenfels: Jetzt ist es eine Krise

Die Basketballer haben beim Mitteldeutschen BC kein schlechtes Spiel abgeliefert - aber in den entscheidenden Momenten eben nicht durchgezogen. Jetzt wird es schwer mit dem Einzug in die Playoffs.

Von Saisonbeginn an wird er von allen Verantwortlichen der Niners Chemnitz vehement ablehnt - und doch war er immer präsent: der Vergleich mit der vergangenen Saison. Ein knappes Jahr, nachdem die Basketballer mit dem Gewinn des Fiba Europe Cup den größten Erfolg der Vereinsgeschichte feiern konnten und den Einzug in die Playoffs schon in der...