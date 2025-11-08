Niners Chemnitz verlieren hart umkämpftes Ostderby bei Science City Jena trotz starkem Beginn und hoher Führung

Niners Chemnitz
Da war Bumms drin: Das 32. Duell zwischen beiden Vereinen war das erste in der Bundesliga. Und Jena ging zum 19. Mal als Sieger vom Feld. 85:72 hieß es am Ende. Hier unser Ticker zum Nachlesen.
68:97 hieß es im bislang letzten Duell zwischen Science City Jena und den Niners Chemnitz. Was seitdem passiert ist, geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Nun ist es endlich wieder so weit. Und die Fans sind schon seit Wochen angezündet. Das Derby ist zurück. Und wie es läuft, lest Ihr hier.