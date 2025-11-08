Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nike Sibande im Zweikampf beim Derby in Jena.
Nike Sibande im Zweikampf beim Derby in Jena. Bild: Alexander Trienitz
Niners-Trainer Rodrigo Pastore und Corey Davis besprechen die Lage.
Niners-Trainer Rodrigo Pastore und Corey Davis besprechen die Lage. Bild: Alexander Trienitz
Amadou Sow im Zweikampf beim Derby in Jena.
Amadou Sow im Zweikampf beim Derby in Jena. Bild: Alexander Trienitz
Amadou Sow dunkt in Jena ein.
Amadou Sow dunkt in Jena ein. Bild: Alexander Trienitz
Heimspiel in Jena: Mehr als 600 Ninersfans sind zum Derby angereist.
Heimspiel in Jena: Mehr als 600 Ninersfans sind zum Derby angereist. Bild: Alexander Trienitz
Julian Steinfeld bei der Erwärmung in Jena.
Julian Steinfeld bei der Erwärmung in Jena. Bild: Thomas Reibetanz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz verlieren hart umkämpftes Ostderby bei Science City Jena trotz starkem Beginn und hoher Führung
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Da war Bumms drin: Das 32. Duell zwischen beiden Vereinen war das erste in der Bundesliga. Und Jena ging zum 19. Mal als Sieger vom Feld. 85:72 hieß es am Ende. Hier unser Ticker zum Nachlesen.

Jena.

68:97 hieß es im bislang letzten Duell zwischen Science City Jena und den Niners Chemnitz. Was seitdem passiert ist, geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Nun ist es endlich wieder so weit. Und die Fans sind schon seit Wochen angezündet. Das Derby ist zurück. Und wie es läuft, lest Ihr hier.

