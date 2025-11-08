Niners Chemnitz verlieren hart umkämpftes Ostderby bei Science City Jena trotz starkem Beginn und hoher Führung

Da war Bumms drin: Das 32. Duell zwischen beiden Vereinen war das erste in der Bundesliga. Und Jena ging zum 19. Mal als Sieger vom Feld. 85:72 hieß es am Ende. Hier unser Ticker zum Nachlesen.