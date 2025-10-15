Niners Chemnitz verlieren nach großem Kampf ihr Eurocup-Spiel beim Starensemble von Besiktas Istanbul

Die Türken gehören zu den Favoriten des Wettbewerbs. Für die Chemnitzer war es schwer – zumal ein weiterer Mann fehlte. Sie haben sich beim 88:93 dennoch sehr gut verkauft. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Istanbul. Vier Siege in Folge konnten die Basketballer der Niners Chemnitz zuletzt feiern: drei in der Bundesliga, einen im Eurocup. Heute sollte der fünfte folgen, es wäre der erste Auswärtssieg auf europäischer Ebene seit März 2024 gewesen. Auch den letzten Auftritt in der türkischen Metropole verloren die Niners - danach feierten sie dennoch die ganze Nacht durch.

Wie das heutige Spiel war, lest Ihr hier: