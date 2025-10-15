Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kevin Yebo war mit 32 Punkten bester Werfer der Niners in Istanbul, konnte die Niederlage bei Besiktas aber auch nicht verhindern.
Kevin Yebo war mit 32 Punkten bester Werfer der Niners in Istanbul, konnte die Niederlage bei Besiktas aber auch nicht verhindern. Bild: IMAGO/Anadolu Agency
Ty Brewer (links) und Kaza Kajami-Keane beim Spiel in Istanbul. Hier gegen Conor Morgan.
Ty Brewer (links) und Kaza Kajami-Keane beim Spiel in Istanbul. Hier gegen Conor Morgan. Bild: IMAGO/Anadolu Agency
Kaza Kajami-Keane im Duell mit Berk Urgulu.
Kaza Kajami-Keane im Duell mit Berk Urgulu. Bild: Burak Cimen
Kevin Yebo war mit 32 Punkten bester Werfer der Niners in Istanbul, konnte die Niederlage bei Besiktas aber auch nicht verhindern.
Kevin Yebo war mit 32 Punkten bester Werfer der Niners in Istanbul, konnte die Niederlage bei Besiktas aber auch nicht verhindern. Bild: IMAGO/Anadolu Agency
Ty Brewer (links) und Kaza Kajami-Keane beim Spiel in Istanbul. Hier gegen Conor Morgan.
Ty Brewer (links) und Kaza Kajami-Keane beim Spiel in Istanbul. Hier gegen Conor Morgan. Bild: IMAGO/Anadolu Agency
Kaza Kajami-Keane im Duell mit Berk Urgulu.
Kaza Kajami-Keane im Duell mit Berk Urgulu. Bild: Burak Cimen
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz verlieren nach großem Kampf ihr Eurocup-Spiel beim Starensemble von Besiktas Istanbul
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Die Türken gehören zu den Favoriten des Wettbewerbs. Für die Chemnitzer war es schwer – zumal ein weiterer Mann fehlte. Sie haben sich beim 88:93 dennoch sehr gut verkauft. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Istanbul.

Vier Siege in Folge konnten die Basketballer der Niners Chemnitz zuletzt feiern: drei in der Bundesliga, einen im Eurocup. Heute sollte der fünfte folgen, es wäre der erste Auswärtssieg auf europäischer Ebene seit März 2024 gewesen. Auch den letzten Auftritt in der türkischen Metropole verloren die Niners - danach feierten sie dennoch die ganze Nacht durch.

Wie das heutige Spiel war, lest Ihr hier:

