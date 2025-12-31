MENÜ
Kumpels aus alten Zeiten beim Interview am Dyn-Mikrofon nach dem Sieg der Niners Chemnitz gegen Trier: Ex-Kapitän Jonas Richter (links) und der amtierende Kapitän Kevin Yebo.
Kumpels aus alten Zeiten beim Interview am Dyn-Mikrofon nach dem Sieg der Niners Chemnitz gegen Trier: Ex-Kapitän Jonas Richter (links) und der amtierende Kapitän Kevin Yebo. Bild: Alexander Trienitz
„Ich werde mit einem Bier in der Hand beim Fanclub auf der Tribüne stehen“, hatte Jonas Richter nach seinem Karrieende gesagt. Hat er gemacht.
„Ich werde mit einem Bier in der Hand beim Fanclub auf der Tribüne stehen“, hatte Jonas Richter nach seinem Karrieende gesagt. Hat er gemacht. Bild: Alexander Trienitz
„Du bist toll“, sagte der eine. „Du noch mehr“, erwiderte der andere.
„Du bist toll“, sagte der eine. „Du noch mehr“, erwiderte der andere. Bild: Alexander Trienitz
Ist seit Wochen in bestechender Form: Amadou Sow.
Ist seit Wochen in bestechender Form: Amadou Sow. Bild: Alexander Trienitz
Wer möchte, kann das als entschuldigende Geste wegen seines Abschiedes deuten: Ty Brewer nach dem Spiel gegen Trier.
Wer möchte, kann das als entschuldigende Geste wegen seines Abschiedes deuten: Ty Brewer nach dem Spiel gegen Trier. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz vor dem Jahreswechsel: Ein freudetrunkenes Interview, alte Worte mit neuer Bedeutung und ein wildes Gerücht
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Mit dem 96:84 gegen Trier feierten die Chemnitzer Basketballer den fünften Pflichtspielsieg in Folge. Mitten in die Erfolgsserie platzte die Nachricht, dass ein Leistungsträger gehen könnte.

Das Jahr 2025 endet für die Niners Chemnitz und ihre frenetischen Fans mit Partystimmung schon am Vortag von Silvester. Mit 96:84 besiegten die Basketballer nach einem über drei Viertel sehr engen Spiel den Tabellendritten von den Gladiators Trier vor 4880 Fans. „Freie Presse“ fasst die wichtigsten Ereignisse rund um das Spiel zusammen und...
