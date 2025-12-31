Niners Chemnitz vor dem Jahreswechsel: Ein freudetrunkenes Interview, alte Worte mit neuer Bedeutung und ein wildes Gerücht

Niners Chemnitz
Mit dem 96:84 gegen Trier feierten die Chemnitzer Basketballer den fünften Pflichtspielsieg in Folge. Mitten in die Erfolgsserie platzte die Nachricht, dass ein Leistungsträger gehen könnte.
Das Jahr 2025 endet für die Niners Chemnitz und ihre frenetischen Fans mit Partystimmung schon am Vortag von Silvester. Mit 96:84 besiegten die Basketballer nach einem über drei Viertel sehr engen Spiel den Tabellendritten von den Gladiators Trier vor 4880 Fans. „Freie Presse“ fasst die wichtigsten Ereignisse rund um das Spiel zusammen und...
