Niners Chemnitz vor dem Start der neuen Saison: Die Suche nach der eigenen DNA statt dem zähen Ringen um irgendwas

Niners Chemnitz
Nach einer trotz des Erreichens der Playoffs eher verkorksten Saison wollen die Basketballer neu angreifen. Oder: Wie eine Meldung einen kompletten Text zerschießen kann.
Noch am Dienstagvormittag hätte dieser Text hier einen ganz anderen Einstieg gehabt. Es sollte um Rodrigo Pastore gehen. Darum, dass es gar nicht so unwahrscheinlich scheint, dass sich der Cheftrainer der Niners Chemnitz nach der Saison 2025/26, seiner elften bei den Chemnitzer Basketballern, eine neue Herausforderung sucht. Weil er entgegen der...
