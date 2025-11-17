Niners Chemnitz vor „Vier-Punkte-Spiel“ in Italien: Reicht die Konzentration mal für 40 Minuten?

Wenn die Chemnitzer Basketballer die Hauptrunde im Eurocup unter den besten sechs Teams beenden wollen, sollte am Dienstag ein Sieg bei Dolomiti Trento her. Dafür braucht es aber mehr Cleverness als zuletzt.

Die Schonfrist ist vorbei. Nach sieben absolvierten Spielen sollten die Niners Chemnitz im Eurocup, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb im Basketball, angekommen sein. Zwei Siege (daheim gegen Panevezys aus Litauen und gegen Ulm) haben sie dabei geholt, ansonsten viel Lehrgeld bezahlt. Denn mithalten konnten die Chemnitzer immer – auch...