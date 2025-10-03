Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Kevin Yebo dunkt gegen Hamburg.
Kevin Yebo dunkt gegen Hamburg. Bild: Alexander Trienitz
Die Niners überrollen Hamburg im letzten Viertel förmlich.
Die Niners überrollen Hamburg im letzten Viertel förmlich. Bild: Alexander Trienitz
Amadou Sow im Spiel der Niners Chemnitz gegen Hamburg.
Amadou Sow im Spiel der Niners Chemnitz gegen Hamburg. Bild: Alexander Trienitz
"Gemeinsam alles reinwerfen" wollen die Fans der Niners heute.
"Gemeinsam alles reinwerfen" wollen die Fans der Niners heute. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Niners Chemnitz zerlegen die Hamburg Towers in der zweiten Halbzeit und holen sich den ersten Saisonsieg
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei bittere Niederlagen kassierten die Basketballer zum Saisonauftakt. Im ersten Heimspiel sah es zunächst auch nicht gut aus. Doch dann drehten sie auf und gewannen am Ende klar mit 102:78. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Chemnitz.

Was machen wir mit den ersten zwei Spielen der neu formierten Mannschaft der Niners Chemnitz? Zwei Niederlagen gab es zum Auftakt. Beide auswärts, beide in lauten Hallen, beide gegen starke Mannschaften, beide waren vermeidbar. Was die Chemnitzer Fans damit machen, steht fest: Sie wollen ihr Team, das dem ersten Heimspiel trotz Müdigkeit schon entgegenfiebert, zum ersten Sieg schreien. Ob das klappt, lest Ihr hier:

Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
01.10.2025
1 min.
Niners Chemnitz verlieren bei ihrer Premiere im Eurocup heißen Krimi in Athen
Niners-Trainer Rodrigo Pastore hat beim Spiel seiner Mannschaft in Athen gerade im ersten Viertel viel zu kritisieren.
Erstmals überhaupt haben die Basketballer ein Spiel im zweithöchsten europäischen Wettbewerb bestritten. Das ging in die Verlängerung und am Ende dramatisch verloren. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.
Thomas Reibetanz
28.09.2025
2 min.
Trotz starker Leistung: Niners Chemnitz verlieren Saisonauftakt bei Vizemeister Ratiopharm Ulm
Ty Brewer von den Niners Chemnitz (links) im Duell mit dem Ulmer Nelson Weidemann.
Nach einem starken Beginn sind die Chemnitzer Basketballer zu oft an der guten Defense der Gastgeber oder an der eigenen Wurfschwäche gescheitert. Am Ende hieß es 81:94. Hier das Spiel zum Nachlesen im Ticker.
Thomas Reibetanz
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
Mehr Artikel