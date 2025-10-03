Niners Chemnitz zerlegen die Hamburg Towers in der zweiten Halbzeit und holen sich den ersten Saisonsieg

Zwei bittere Niederlagen kassierten die Basketballer zum Saisonauftakt. Im ersten Heimspiel sah es zunächst auch nicht gut aus. Doch dann drehten sie auf und gewannen am Ende klar mit 102:78. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.
Was machen wir mit den ersten zwei Spielen der neu formierten Mannschaft der Niners Chemnitz? Zwei Niederlagen gab es zum Auftakt. Beide auswärts, beide in lauten Hallen, beide gegen starke Mannschaften, beide waren vermeidbar. Was die Chemnitzer Fans damit machen, steht fest: Sie wollen ihr Team, das dem ersten Heimspiel trotz Müdigkeit schon entgegenfiebert, zum ersten Sieg schreien. Ob das klappt, lest Ihr hier: