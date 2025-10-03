Niners Chemnitz zerlegen die Hamburg Towers in der zweiten Halbzeit und holen sich den ersten Saisonsieg

Zwei bittere Niederlagen kassierten die Basketballer zum Saisonauftakt. Im ersten Heimspiel sah es zunächst auch nicht gut aus. Doch dann drehten sie auf und gewannen am Ende klar mit 102:78. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.