MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kostja Mushidi (am Ball) konnte – wie das ganze Team der Niners – die Leistung aus dem ersten Viertel gegen Hamburg nicht über die kompletten 40 Minuten abrufen.
Kostja Mushidi (am Ball) konnte – wie das ganze Team der Niners – die Leistung aus dem ersten Viertel gegen Hamburg nicht über die kompletten 40 Minuten abrufen. Bild: Ernesto Uhlmann
Kostja Mushidi (am Ball) konnte – wie das ganze Team der Niners – die Leistung aus dem ersten Viertel gegen Hamburg nicht über die kompletten 40 Minuten abrufen.
Kostja Mushidi (am Ball) konnte – wie das ganze Team der Niners – die Leistung aus dem ersten Viertel gegen Hamburg nicht über die kompletten 40 Minuten abrufen. Bild: Ernesto Uhlmann
Niners Chemnitz
Niners gehen bei den Hamburg Towers an der Elbe baden
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundesliga-Basketballer aus Chemnitz haben ihr Auswärtsspiel am Samstagabend mit 69:86 verloren. Dabei lief der Start vielversprechend.

Die Niners Chemnitz haben in der Basketball-Bundesliga ihre fünfte Niederlage in Folge kassiert. Bei den Towers aus Hamburg mussten sie sich mit 69:86 geschlagen geben. Nach der Pleite bei den Hamburgern (fünf Siege, zehn Niederlagen) müssen die Chemnitzer (sieben Siege, elf Niederlagen) ihren Blick nun definitiv nach unten richten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
28.01.2026
5 min.
Bilder einer erfolglosen Dienstreise der Niners Chemnitz: Von durstigen Austrinkern und Straßenhunden im Mannschaftsbus
 7 Bilder
Trost vom Straßenhund: Nach dem Spiel der Niners Chemnitz in Podgorica bekamen die Profis Besuch am Bus. Julian Steinfeld (links) und Yordan Minchev konnten darüber lachen.
Seit sechs Tagen sind die Chemnitzer Basketballer unterwegs, sie kassierten dabei zwei Niederlagen. „Freie Presse ist dabei und liefert die Geschichten von den Spielen und drumherum.
Thomas Reibetanz
22:05 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz setzen Negativserie fort
Kevin Yebo und die Niners Chemnitz kassieren eine Niederlage. (Archivbild)
Die Chemnitzer Basketballer beenden den Januar ohne Bundesliga-Sieg. In Hamburg verlieren sie nach einer Zehn-Punkte-Führung völlig den Faden und unterliegen noch deutlich.
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
Mehr Artikel