Niners gehen bei den Hamburg Towers an der Elbe baden

Die Bundesliga-Basketballer aus Chemnitz haben ihr Auswärtsspiel am Samstagabend mit 69:86 verloren. Dabei lief der Start vielversprechend.

Die Niners Chemnitz haben in der Basketball-Bundesliga ihre fünfte Niederlage in Folge kassiert. Bei den Towers aus Hamburg mussten sie sich mit 69:86 geschlagen geben. Nach der Pleite bei den Hamburgern (fünf Siege, zehn Niederlagen) müssen die Chemnitzer (sieben Siege, elf Niederlagen) ihren Blick nun definitiv nach unten richten.