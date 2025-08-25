Niners-Trainer Rodrigo Pastore lässt mit erstem Zwischenfazit aufhorchen: „So weit waren wir im August noch nie“

Niners Chemnitz
Der Chefcoach der Chemnitzer Basketballer geht in seine elfte Saison mit den Sachsen. Da Euphorie so gar nicht sein Ding ist, lässt die erste Einschätzung des Argentiniers die Fans hoffen.
Fragt man Rodrigo Pastore nach einem Saisonziel, bekommt man im besten Fall ein Lächeln zurück. Auf eine Ansage der Marke „Wir wollen Titel holen“ oder „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben“ wartet man vergeblich. Der Argentinier geht in diesem Sommer in seine elfte Saison als Cheftrainer der Niners Chemnitz und hat, wie in...
