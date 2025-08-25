Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Niners-Chefcoach Rodrigo Pastore während der Teampräsentation am Sonntagnachmittag in der „Fabrik“ Chemnitz.
Niners-Chefcoach Rodrigo Pastore während der Teampräsentation am Sonntagnachmittag in der „Fabrik“ Chemnitz. Bild: Jan Stimpel
Niners-Chefcoach Rodrigo Pastore während der Teampräsentation am Sonntagnachmittag in der „Fabrik“ Chemnitz.
Niners-Chefcoach Rodrigo Pastore während der Teampräsentation am Sonntagnachmittag in der „Fabrik“ Chemnitz. Bild: Jan Stimpel
Niners Chemnitz
Niners-Trainer Rodrigo Pastore lässt mit erstem Zwischenfazit aufhorchen: „So weit waren wir im August noch nie“
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Chefcoach der Chemnitzer Basketballer geht in seine elfte Saison mit den Sachsen. Da Euphorie so gar nicht sein Ding ist, lässt die erste Einschätzung des Argentiniers die Fans hoffen.

Fragt man Rodrigo Pastore nach einem Saisonziel, bekommt man im besten Fall ein Lächeln zurück. Auf eine Ansage der Marke „Wir wollen Titel holen“ oder „Wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben“ wartet man vergeblich. Der Argentinier geht in diesem Sommer in seine elfte Saison als Cheftrainer der Niners Chemnitz und hat, wie in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
21.08.2025
3 min.
Niners Chemnitz starten gegen Jena in die Testspiele – und fliegen auf eine Urlaubsinsel
Niners-Trainer Rodrigo Pastore (rechts) und Teammanager Pascal Kühne haben für die Profimannschaft eine längere Testspielreise geplant.
Mit der Partie gegen den Aufsteiger wollen die Basketballer an diesem Freitag erstmals das Zusammenspiel probieren. Fans sind dort noch nicht erlaubt, allerdings können die ihre Lieblinge am Sonntag live erleben.
Thomas Reibetanz
13:30 Uhr
1 min.
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Holger Frenzel
22.08.2025
3 min.
Deutlicher Sieg im ersten Test: Niners Chemnitz deuten gegen Jena schon ihr Potenzial an
Die Niners Chemnitz um Nike Sibande siegten im ersten Test gegen Jena deutlich.
Zum Auftakt der Vorbereitungsspiele haben die Basketballer gegen den Aufsteiger nach einem holprigen Start am Ende klar mit 92:79 gewonnen. Dabei gab es auch eine auffällige „Abteilung Attacke“.
Thomas Reibetanz
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
Mehr Artikel