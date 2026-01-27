MENÜ
Nike Sibande (links) versucht Skylar Mays zu stellen. Am Ende verloren die Niners deutlich in Podgorica.
Nike Sibande (links) versucht Skylar Mays zu stellen. Am Ende verloren die Niners deutlich in Podgorica.
Die Niners Chemnitz um ihren Spielmacher Corey Davis sind heute in Podgorica zu Gast.
Die Niners Chemnitz um ihren Spielmacher Corey Davis sind heute in Podgorica zu Gast.
Die Niners Chemnitz sind heute in Podgorica zu Gast.
Die Niners Chemnitz sind heute in Podgorica zu Gast.
Niners Chemnitz
Noch kein Matchball am kommenden Dienstag: Niners Chemnitz verlieren Eurocupspiel bei KK Buducnost Podgorica in Montenegro
Von Thomas Reibetanz
Bei der 81:97-Niederlage haben sich die ersatzgeschwächten Chemnitzer Basketballer beim Favoriten wacker geschlagen. Jetzt muss nächste Woche ein Sieg her, um weiter vom Achtelfinale träumen zu können. Hier der Ticker zum Spiel.

Podgorica.

Eine Entscheidung kann heute Abend fallen: KK Buducnost Podgorica kann mit einem Heimsieg gegen die Niners Chemnitz den Einzug ins Achtelfinale des Eurocups klarmachen. Auf der anderen Seiten könnten die Chemnitzer mit einem Auswärtserfolg nach Siegen mit den Montenegrinern gleichziehen und selbst einen großen Schritt Richtung Playoffs machen.

Doch die Personaldecke ist weiterhin dünn. Vielleicht hilft es ja, dass der Ex-Kapitän in der Halle ist. Wie es läuft, lest Ihr hier:

