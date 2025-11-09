Note 1+ für die Fans, sonst war nicht viel: Die Einzelkritik zur Niederlage der Niners Chemnitz im Derby bei Science City Jena

Niners Chemnitz
Mit 72:85 haben die Chemnitzer Basketballer das mit Spannung erwartete Ostduell verloren. Die genauere Betrachtung zeigt: Nicht der Gegner oder die Taktik waren das Problem. Die Spieler hatten zu sehr mit sich selbst zu tun.
Natürlich muss eine Heimmannschaft reagieren, wenn sie nach dem ersten Viertel eines Basketballspieles mit 8:24 hinten liegt und kein Mittel findet, um in der Offensive zum Korb zu kommen. Science City Jena war am Samstag im Derby gegen die Niners Chemnitz in genau dieser Situation. Und Trainer Björn Harmsen reagierte.
