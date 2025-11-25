Nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen: Warum es bei den Niners Chemnitz dennoch Grund für Optimismus gibt

Die Basketballer sind nach dem 85:89 gegen Alba Berlin weiter auf der Suche nach Konstanz. „Freie Presse“ nennt sechs Gründe, warum der Vergleich zur schlechten Saison 2024/25 dennoch nicht angebracht ist.

In der Bundesliga nur Mittelmaß, im Eurocup ebenso: Die Chemnitzer Basketballer spielen bislang eine durchwachsene Saison. Zu Beginn der Länderspielpause zieht die „Freie Presse" eine Zwischenbilanz. Und nennt sechs Gründe für Optimismus.