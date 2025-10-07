Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Aus im Playoff-Viertelfinale im Mai dieses Jahres in Heidelberg machte Jonas Richter sein letztes Spiel für die Niners Chemnitz. Bild: Harry Langer
Beim Aus im Playoff-Viertelfinale im Mai dieses Jahres in Heidelberg machte Jonas Richter sein letztes Spiel für die Niners Chemnitz. Bild: Harry Langer
Niners Chemnitz
Personalnot bei den Niners Chemnitz: Was halten Sie von einem Comeback, Jonas Richter?
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Nur noch zwei deutsche Profis stehen im Kader der Basketballer. Nicht wenige Fans wünschen sich den Ex-Kapitän zurück. Denn der müsste doch eigentlich noch fit genug sein. Es gab auch schon Kontakt.

So viel Pech kann man gar nicht haben. Dass der Kader der Niners Chemnitz auf den deutschen Positionen auf Kante genäht ist, war schon vor dem Saisonstart vor zehn Tagen kein Geheimnis. Dann fielen mit Roman Bedime (muss an der Schulter operiert werden) und Julian Steinfeld (verletzte sich im letzten Testspiel am Knie und fehlt noch eine Weile)...
