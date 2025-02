Schlimmste Befürchtungen haben sich bestätigt: Saisonaus für den besten Spieler der Niners Chemnitz

Aher Uguak hatte sich beim Sieg der Basketballer am Sonntag in Bonn am Knie verletzt. Schon kurz danach war abzusehen, dass die Patellasehne gerissen ist. Der Verein prüft nun, ob Ersatz kommt.

Die befürchtete Hiobsbotschaft hat die Niners Chemnitz ist jetzt endgültig erreicht: Die Bundesliga-Basketballer müssen mindestens für den Rest der laufenden Saison auf ihren aktuell besten Spieler verzichten. Wie der Verein am Dienstag bestätigte, hat sich der Kanadier Aher Uguak beim 84:80-Sieg seiner Mannschaft am Sonntag bei den Telekom...