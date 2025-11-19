Sechs Spieler sorgen für die Party: Die Einzelkritik zum Sieg der Niners Chemnitz bei Aquila Basket Trento

Mehr als 100 Punkte haben sich beim 105:94-Sieg der Chemnitzer Basketballer auf nur sechs Spieler verteilt. Unsere nähere Betrachtung bringt zudem ein Sonderlob für den „sechsten Mann“.

Wenn die Basketballer der Niners Chemnitz Personalnot haben, scheinen sie am besten zu sein. Das ist in dieser Saison schon mehrmals der Fall gewesen, kann aufgrund der hohen Belastung aber natürlich nicht lange funktionieren – auch das hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder gezeigt.