Solider Auftritt mit zwei kleinen Ausreißern nach oben: Die Einzelkritik zum Spiel der Niners Chemnitz in Ulm

Es hätte gegen die gut organisierte und spielstarke Mannschaft des Vizemeisters eine noch bessere Leistung gebraucht, um etwas zu holen. So gab es eine Niederlage, die aber kein Grund zur Sorge ist.
Chemnitz.
Mit 81:94 haben die Chemnitzer Basketballer ihr Auftaktspiel in der neuen Saison bei Ratiopharm Ulm verloren. In seinem rassigen Spiel waren sie in den ersten Minuten die bessere Mannschaft, konnten das Spiel dann lange offen gestalten. Dass es am Ende nicht reichte, lag daran, dass zu viele Spieler mit sich selbst zu tun hatten.
In der Einzelkritik nicht berücksichtigt wurden Luca Kellig, der nur kurz auf dem Feld stand, und Christopher Wahren, der nicht zum Einsatz kam.
KEVIN YEBO: Er wirkt fokussiert und ehrgeizig wie selten zuvor. Und machte in Ulm wieder die Sachen, die ein Kevin Yebo eben macht: Bälle aus einem Gewühl gegnerischer Spieler holen, kämpfen, dorthin gehen, wo es wehtut. Hatte bei einigen Pfiffen gegen sich auch Pech. Einer der besten Chemnitzer auf dem Feld, mit 18 Punkten auch bester Werfer. Note: 2.
Bild: Harry Langer
NIKE SIBANDE: 14 Punkte, 5 Assists, 3 Rebounds. Das klingt nicht schlecht, der US-Amerikaner kann aber mehr. Er deutete in einigen Phasen an, welche Dynamik, welche Energie in ihm steckt. Er verlor gegen die gute Defensive der Ulmer aber irgendwie den Mut, das öfter durchzuziehen. Generell aber ein richtig starker Neuzugang. Note: 2.
Bild: Harry Langer
COREY DAVIS: Achterbahnfahrt in der Ratiopharm-Arena. Er war das Sinnbild der Mannschaft: Auf gute Phasen folgten schlechtere, in denen an beiden Enden des Feldes nicht viel gelang. Mit seiner Routine wird auch er aber noch zu mehr Konstanz finden. Note: 3+.
Bild: Harry Langer
KAZA KAJAMI-KEANE: Das erste Pflichtspiel als Kapitän der Niners war ein gebrauchtes für den erfahrenen Kanadier. Er wollte gerade in den schwierigen Phasen das Kommando übernehmen, verdribbelte sich aber – oft auch im wahrsten Sinne des Wortes. Drei Ballverluste, viele schlechte Würfe. Das Spiel muss er einfach abhaken. Note: 3-.
Bild: Harry Langer
KOSTJA MUSHIDI: Auch bei ihm klappte nicht viel. Kein Treffer aus der Nahdistanz, einer für drei Punkte. Vier Rebounds belegen, dass auch er viel wollte und kämpfte. Auch für ihn gilt: Abhaken, lernen, weitermachen. Note: 3.
Bild: Harry Langer
AMADOU SOW: Er ist stets bemüht, aber irgendwie fehlt aber noch die Bindung zum System. Setzt er seinen Körper richtig ein, kommen die Gegenspieler kaum gegen ihn an. Er muss aber noch seinen Platz finden, wirkte ab und zu ein wenig desorientiert. Note: 3.
Bild: Harry Langer
TY BREWER: Von der Energie, die der US-Amerikaner in vielen Testspielen aufs Parkett gebracht hat, war in Ulm nicht so viel zu sehen, wie es sich viele Fans erhofft hatten. Auch er hatte mit der starken Defense der Gastgeber seine Probleme. Versuchte es deshalb immer wieder von außen (10 Dreier-Versuche), traf dabei aber viel zu selten (2 Treffer). Note: 3.
Bild: Harry Langer
YORDAN MINCHEV: Der Bulgare reihte sich in eine solide, aber eben nicht überragende Vorstellung seiner Mannschaft ein. War defensiv wie offensiv kein Unterschiedsspieler. Note: 3.
Bild: Harry Langer
