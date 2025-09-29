Solider Auftritt mit zwei kleinen Ausreißern nach oben: Die Einzelkritik zum Spiel der Niners Chemnitz in Ulm

Es hätte gegen die gut organisierte und spielstarke Mannschaft des Vizemeisters eine noch bessere Leistung gebraucht, um etwas zu holen. So gab es eine Niederlage, die aber kein Grund zur Sorge ist.

Chemnitz. Mit 81:94 haben die Chemnitzer Basketballer ihr Auftaktspiel in der neuen Saison bei Ratiopharm Ulm verloren. In seinem rassigen Spiel waren sie in den ersten Minuten die bessere Mannschaft, konnten das Spiel dann lange offen gestalten. Dass es am Ende nicht reichte, lag daran, dass zu viele Spieler mit sich selbst zu tun hatten.

In der Einzelkritik nicht berücksichtigt wurden Luca Kellig, der nur kurz auf dem Feld stand, und Christopher Wahren, der nicht zum Einsatz kam.