Nike Sibande machte beim Sieg der Niners Chemnitz gegen Ulm ein starkes Spiel und 8 Punkte.
Nike Sibande machte beim Sieg der Niners Chemnitz gegen Ulm ein starkes Spiel und 8 Punkte. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Solider Auftritt statt Spektakel und zwei wichtige Rückkehrer: Wie die Niners Chemnitz in die Erfolgsspur zurückgefunden haben
Von Thomas Reibetanz
Im deutschen Duell des Eurocups konnten die Basketballer am Mittwoch gegen Ratiopharm Ulm verdient mit 89:78 gewinnen. Cheftrainer Rodrigo Pastore will nun den nächsten Schritt mit seinem Team gehen.

Es geht doch. Nach vier Niederlagen in Folge haben die Basketballer der Niners Chemnitz wieder ein Pflichtspiel gewonnen. Das 89:78 am Mittwochabend in der Messe gegen Ratiopharm Ulm war der zweite Sieg im fünften Spiel des ULEB Eurocups. Und es war ein kleiner Befreiungsschlag nach einer schweren Phase für das ersatzgeschwächte Team....
