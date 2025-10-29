Solider Auftritt statt Spektakel und zwei wichtige Rückkehrer: Wie die Niners Chemnitz in die Erfolgsspur zurückgefunden haben

Niners Chemnitz
Im deutschen Duell des Eurocups konnten die Basketballer am Mittwoch gegen Ratiopharm Ulm verdient mit 89:78 gewinnen. Cheftrainer Rodrigo Pastore will nun den nächsten Schritt mit seinem Team gehen.
Es geht doch. Nach vier Niederlagen in Folge haben die Basketballer der Niners Chemnitz wieder ein Pflichtspiel gewonnen. Das 89:78 am Mittwochabend in der Messe gegen Ratiopharm Ulm war der zweite Sieg im fünften Spiel des ULEB Eurocups. Und es war ein kleiner Befreiungsschlag nach einer schweren Phase für das ersatzgeschwächte Team....
