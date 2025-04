Totalausfall im Maschinenraum: Die Einzelkritik zur Niederlage der Niners Chemnitz in Ulm

Als viertes „Opfer“ in Folge flogen die Niners Chemnitz mit mehr als 100 kassierten Punkten aus der Halle in Ulm. Wehren konnten sie sich dagegen nur schwerlich, wie die genauere Betrachtung zeigt.

Ulm.

Es war ein Tag zum Vergessen, die Auswertung wird schwierig. So wirklich schlecht waren die Niners Chemnitz in den ersten Minuten des Spitzenspieles in Ulm nämlich gar nicht. Aber der Gegner war so stark, dass er die Gäste extrem schnell entnervte und dann deklassierte. So, wie zuvor schon Braunschweig, Berlin und Frankfurt. Unsere Einzelkritik zeigt, dass nur drei Chemnitzer in Normalform waren - oder halt sein durften.