Trainer Rodrigo Pastore nach dem Einbruch der Niners Chemnitz im Derby bei Science City Jena: „Das war zu viel Egoismus“

Mit 24:8 überrollten die Chemnitzer Basketballer, angetrieben von 600 Fans, den Aufsteiger im ersten Viertel. Danach wollte nur noch jeder Einzelne glänzen – und das ging beim 72:85 gewaltig in die Hose.

Es gibt Niederlagen, bei denen war der Gegner einfach klar besser. Es gibt Niederlagen, da hatte die unterlegene Mannschaft trotz starker Leistung schlicht zu viel Pech. Es gibt Niederlagen, bei denen man einfach den berühmten „gebrauchten Tag“ erwischt hat. Und es gibt Niederlagen, die lassen alle Beteiligten ratlos zurück. In die letzte...