Trainer Rodrigo Pastore nach dem starken Sieg der Niners Chemnitz im Eurocup: „Jetzt brauchen wir endlich Konstanz“

Das Erreichen der nächsten Runde im internationalen Wettbewerb wäre ein großer Erfolg für die Chemnitzer Basketballer. Sie haben es wieder selbst in der Hand. Aber dafür muss noch einiges passieren.

Langweilig ist Basketball selten. Selbst dann, wenn eine Mannschaft hoch überlegen ist, gibt es wenigstens noch das eine oder andere Highlight zu sehen. So geschehen am Sonntag beim Spiel der Niners Chemnitz gegen Bayern München. Für die Highlights sorgten hier aber ausschließlich die Gäste, für die heimischen Fans war das 59:87 kein...