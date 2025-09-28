Trotz starker Leistung: Niners Chemnitz verlieren Saisonauftakt bei Vizemeister Ratiopharm Ulm

Niners Chemnitz
Nach einem starken Beginn sind die Chemnitzer Basketballer zu oft an der guten Defense der Gastgeber oder an der eigenen Wurfschwäche gescheitert. Am Ende hieß es 81:94. Hier das Spiel zum Nachlesen im Ticker.
Ulm.
Mit fünf deutschen Profis im Kader waren die Niners Chemnitz für die Bundesliga nicht gerade prall besetzt. Maximal sechs Ausländer dürfen hier eingesetzt werden, vier Deutsche müssen auf dem Spielberichtsbogen stehen. Mit Roman Bedime und Julian Steinfeld fallen zwei der fünf heute aber aus. Wer dafür in den Kader rückt und wie das Spiel läuft, lest Ihr hier: