Trotz starker Leistung: Niners Chemnitz verlieren Saisonauftakt bei Vizemeister Ratiopharm Ulm

Nach einem starken Beginn sind die Chemnitzer Basketballer zu oft an der guten Defense der Gastgeber oder an der eigenen Wurfschwäche gescheitert. Am Ende hieß es 81:94. Hier das Spiel zum Nachlesen im Ticker.