Ty Brewer von den Niners Chemnitz (links) im Duell mit dem Ulmer Nelson Weidemann.
Ty Brewer von den Niners Chemnitz (links) im Duell mit dem Ulmer Nelson Weidemann. Bild: Harry Langer
Amadou Sow kämpft in Ulm um den Ball. Foto: Harry Langer
Amadou Sow kämpft in Ulm um den Ball. Foto: Harry Langer Bild: Harry Langer
Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane beim Spiel in Ulm.
Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane beim Spiel in Ulm. Bild: Harry Langer
Ty Brewer fliegt in Ulm zum Korb.
Ty Brewer fliegt in Ulm zum Korb. Bild: Harry Langer
Christopher Wahren ist heute erstmals im Profikader der Niners dabei.
Christopher Wahren ist heute erstmals im Profikader der Niners dabei. Bild: Harry Langer
Roman Bedime spielte zuletzt (wie hier beim Vorbereitungsturnier in der Schweiz) nur noch mit einer dick bandagierten Schulter. Nun fällt er mit dieser Verletzung wohl länger aus.
Roman Bedime spielte zuletzt (wie hier beim Vorbereitungsturnier in der Schweiz) nur noch mit einer dick bandagierten Schulter. Nun fällt er mit dieser Verletzung wohl länger aus. Bild: Andy Meier
Niners Chemnitz
Trotz starker Leistung: Niners Chemnitz verlieren Saisonauftakt bei Vizemeister Ratiopharm Ulm
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Nach einem starken Beginn sind die Chemnitzer Basketballer zu oft an der guten Defense der Gastgeber oder an der eigenen Wurfschwäche gescheitert. Am Ende hieß es 81:94. Hier das Spiel zum Nachlesen im Ticker.

Ulm.

Mit fünf deutschen Profis im Kader waren die Niners Chemnitz für die Bundesliga nicht gerade prall besetzt. Maximal sechs Ausländer dürfen hier eingesetzt werden, vier Deutsche müssen auf dem Spielberichtsbogen stehen. Mit Roman Bedime und Julian Steinfeld fallen zwei der fünf heute aber aus. Wer dafür in den Kader rückt und wie das Spiel läuft, lest Ihr hier:

